Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу.

Откуда и куда

Клиенты Сбербанка и МКБ столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. Об этом «Известиям» рассказали клиенты МКБ и Сбербанка.

Один из них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее. Кроме того, банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент опасается, что его вклад может быть заблокирован.

Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

Обычно по «антиотмывочному» закону банки блокируют счета за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли. И уж тем более не пытались заблокировать счет спустя неделю после снятия с него денег.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством.Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей. Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.

В МКБ «Известиям» не прокомментировали причины интереса к происхождению денег на вкладах клиентов. В Росфинмониторинге запрос «Известий» перенаправили в ЦБ. В регуляторе не ответили на вопрос, с чем может быть связан повышенный контроль к вкладам и счетам населения со стороны кредитных организаций.

Под лупой

Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, сообщил «Известиям» замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам. Он добавил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников.

В соответствии с требованиями Росфинмониторинга, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тыс. рублей, но по собственным соображениям может заинтересоваться и более мелкими операциями. Если предположения банка обоснованы, он может заблокировать подозрительные операции или отказаться от обслуживания клиента, объяснил Павел Ливадный. В случае несогласия с отказом кредитной организации провести операцию гражданин может обратиться в специальную комиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд, добавил он.

Банки из топ-30, опрошенные «Известиями», подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов. Анализ происходит независимо от суммы денег, отметили в Альфа-банке. В ВТБ рассказали, что в процессе мониторинга учитывается ряд факторов, среди них — общий портфель клиента, предыдущие операции, история взаимодействия с банком, профиль контрагента.

В финансовых организациях отметили, что стараются не навредить добросовестным гражданам, поэтому блокировки проводятся только после тщательного многофакторного анализа. Главное для клиента — это своевременно отреагировать на запрос о предоставлении дополнительных сведений и документов, заверили в пресс-службе банка Ак Барс.

Сейчас специальная служба ЦБ по защите прав клиентов работает оперативно, регулятор озаботился проблемой, в этом направлении достаточно активно работают, заявил председатель комитета ТПП по финансовым рынкам Владимир Гамза. По его словам, в последние несколько лет случаи блокировок счетов стали массовыми. Причина тому — непродуманность требований Росфинмониторинга и Центрального банка, которые позволяют блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований, считает эксперт.

Банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов и иногда подходят к этому слишком усердно — с перегибами, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Они боятся отзывов лицензий за невыполнение законодательства, добавил он. Эксперт напомнил, что ранее предлагались поправки в 115-ФЗ, ограничивающие права банков по ведению черных списков, попав в которые организации или ИП практически обречены на завершение бизнеса.

Наталья ИЛЬИНА

