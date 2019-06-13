13.06.2019 08:20 405

Застройщики, столкнувшиеся с трудностями при переходе на новую модель финансирования с эскроу-счетами, смогут получить беспроцентный кредит. Об этом на совещании минстроя по вопросам долевого строительства сообщил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Мы прорабатываем поправки в законодательство о долевом строительстве, которые позволят поддержать застройщиков, которые по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надежности и не смогут получить обычные кредиты от банков на реализацию своих проектов. Мы рассматриваем возможность предоставления им беспроцентных займов. Это будет исключительная мера", — отметил Николаев.

Ставка для застройщиков будет зависеть от того, сколько денег на эскроу-счетах

Позднее зампред правительства Виталий Мутко уточнил журналистам, что процентная ставка будет зависеть "от ставки рефинансирования, от макроэкономической ситуации и от того, сколько денег они принесут на своих эскроу-счетах".

С 1 июля застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Ставки в среднем должны составить 5-7 процентов.

Профессиональные участники рынка считают, что у 95 процентов застройщиков сложностей с переходом на новую систему не возникнет. Тем более что, как отметил глава минстроя Владимир Якушев, количество банков, которые уполномочены работать с эскроу-счетами, будет расширяться.

"Сегодня уже порядка 100 банков могут работать по этому механизму. Нам нужно запустить механизм, и если мы поймем, что этого перечня банков недостаточно, чтобы покрыть всю карту России, то он будет расширяться", — отметил Якушев.

Отдельный вопрос сегодня — достройка проблемных объектов. Сейчас, если застройщик не справляется, его объекты передают надежным компаниям. Но бывает, что и те не выдерживают свалившегося на них бремени. В результате люди все равно вынуждены ждать свои квартиры годами, пока не вмешается государство и не достроит все за счет казны.

Депутаты предложили правительству определить четкие критерии, предписывающие, кому помогать в первую очередь. А в каждом регионе появятся некоммерческие организации, которые будут достраивать проблемные дома как за счет средств из федерального и регионального бюджетов, так и на деньги инвесторов. Законопроект об этом депутаты должны принять до 1 июля.

Ольга ИГНАТОВА