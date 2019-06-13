13.06.2019 08:40 388

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Трудовой кодекс и федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", закрепляющие гарантии по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением ее штата. Об этом решении "РГ" рассказал собеседник в аппарате правительства. Проекты федеральных законов в ближайшее время должны пройти утверждение на заседании кабинета министров.

Действующее законодательство в случае ликвидации организации дает работнику право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка и получение его в течение двух месяцев, пока человек ищет работу. В исключительных случаях по решению органа службы занятости это право продлевается и на третий месяц при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Жизнь показала, что реализовать эти права в полной мере гражданам удается далеко не всегда. Если компании быстро проводят ликвидацию, то потерявшие работу люди не могут получить выплаты от бывшего работодателя в период поиска нового места трудоустройства. Так, жительница Саратова Марина Трофимова была уволена в 2016 году, когда находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и не смогла найти работу в течение следующих двух месяцев после сокращения. Но выплат от бывшего работодателя она так и не увидела, потому что компания успела пройти процедуру ликвидации.

Трофимова обратилась в Конституционный Суд, который в декабре прошлого года вынес постановление — часть первая статьи 178 Трудового кодекса не соответствует Конституции, потому что лишает возможности получить выплату тем работникам, кто приобрел право на нее после прекращения юридического лица.

В исполнение постановления КС министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Трудовой кодекс. Законопроект сохраняет права работников, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, на выплату выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также устанавливает обязанность работодателя сохранить средний месячный заработок на период трудоустройства работника за второй месяц после увольнения и при наличии решения органа службы занятости — за третий месяц после увольнения.

Поправки вводят четкий порядок выплат

Минтруд предложил организациям несколько вариантов решения вопроса с увольняемыми работниками. "Работодатель может выплатить выходное пособие при увольнении, средний заработок в случае нетрудоустройства по истечении второго месяца, либо выплатить выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка сразу при увольнении", — пояснил замглавы министерства Всеволод Вуколов, представляя законопроект на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На Крайнем Севере сроки в соответствии с законодательством удлиняются.

Устанавливается 15-дневный срок обращения работника за получением среднего месячного заработка, если он не смог трудоустроиться.

Поправки в законодательство также фиксируют четкий порядок выплат — все они осуществляются до завершения ликвидации организации. Для этого подготовлены поправки в федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Статья 21 ФЗ дополняется положением, что при подаче заявления на ликвидацию юридическое лицо должно подтвердить, что все выплаты, полагающиеся попавшим под сокращение работникам, произведены. В статье 22 предлагается прописать, что внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации организации производится только по истечении срока сохранения за уволенными права на получение среднего месячного заработка в период их трудоустройства и полной выплаты денег. Ускорить ликвидацию можно, если досрочно осуществить увольняемым работникам соответствующие выплаты сразу за два месяца.

Владимир КУЗЬМИН

