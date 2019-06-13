13.06.2019 08:50 381

Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным. Таким образом, авторам законопроекта об ИПК Центробанку и Минфину придется отказаться от автоподписки, на которой они настаивали. Об этом «Известиям» рассказали три источника, близких к правительству и информированных о результатах встречи главы государства с представителями заинтересованных ведомств. О том, что юридическая часть законопроекта об ИПК уже готова, в интервью «Известиям» сообщил и глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ после небольшой правки может быть внесен в Госдуму «если не в июне, то в июле». Источники «Известий» более осторожны в прогнозах: они призывают не забывать о необходимости донести до граждан информацию о позитивном влиянии ИПК на их будущую пенсию.

Отмена подписки

Авторам законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, рассказали источники «Известий», после встречи с президентом удалось получить добро на запуск системы. Но — с оговоркой, что подключение к системе должно быть совершенно добровольным, уточнили они. В последней версии концепции ИПК (законопроект общественности пока не представили) был предусмотрен механизм автоподписки — все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны были автоматически подключаться к системе. При этом за ними закреплялось право в любой момент от ИПК «отписаться», подав соответствующее заявление. Предполагалось, что в первый год после подключения ставка взносов устанавливается на уровне 0%, поэтому отключившиеся в течение этого срока смогли бы покинуть систему без потерь.

Именно вокруг механизма подключения развернулись самые яростные дискуссии. За механизм автоподписки выступали только авторы проекта и участники рынка пенсионных накоплений.

— Есть мнение у некоторой части экспертов, что она все-таки скорее обязательная, чем добровольная, ну или квазиобязательная, — напомнил в интервью «Известиям» Анатолий Аксаков.

Презентована концепция была еще в 2016 году, но из-за непримиримости позиций оппонентов подготовка законопроекта об ИПК затянулась. В итоге процесс наложился на повышение пенсионного возраста, которое вызвало негативные настроения населения. В начале года после двух проведенных по заказу администрации президента исследований общественного мнения запуск ИПК было решено отложить на неопределенный срок. Были опасения, что ИПК окажется непопулярной системой, поскольку будет ассоциироваться с реформой. По информации источников «Известий», авторы законопроекта неоднократно (последний раз — в мае) на уровне правительства договаривались о публикации законопроекта для общественного обсуждения, но в последний момент планы срывались.

Дело времени

Наконец, ЦБ и Минфин получили одобрение на запуск системы ИПК при условии абсолютной добровольности подключения граждан. Такой механизм означает, что люди при желании сами будут подавать заявление работодателю на участие в системе. Кроме того, как полагает Анатолий Аксаков, граждане сами должны выбирать и процент, который они будут уплачивать. Поддержал он и принцип софинансирования со стороны государства.

— Должна быть все-таки предусмотрена определенная сумма из федерального бюджета, пусть незначительная, но стимулирующая людей накапливать деньги, — поделился он мнением.

Обсуждается вопрос и о том, чтобы в законопроекте об ИПК вообще уйти от пенсионной тематики, сообщили «Известиям» два источника, информированных о результатах встречи президента с заинтересованными ведомствами.

— Чтобы ИПК перестал ассоциироваться с непопулярной реформой по повышению пенсионного возраста, есть идея продвигать его в качестве нового финансового инструмента, позволяющего накопить на будущее, — уточнил один из собеседников «Известий».

Вопрос по срокам запуска системы ИПК на встрече не обсуждался, уточнили источники «Известий». Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков уверен, что это может произойти очень скоро после небольшой корректировки проекта. Он ожидает его появления в Госдуме «если не в июне, то в начале июля».

— Сейчас изучаем политическую составляющую этого вопроса, а юридическая уже подготовлена, но надо протестировать с точки зрения чувствительности для граждан этой темы, — сказал он в интервью «Известиям».

Источники «Известий» не так оптимистичны. Один из них напомнил, что законопроект об ИПК еще не внесен даже на рассмотрение правительства.

— Не нужно забывать и о факторе сентябрьских выборов. Вряд ли до их завершения процесс с ИПК будет запущен. Кроме того, необходимо время, чтобы провести широкое общественное обсуждение. Важно донести до людей, что механизм ИПК при условии добровольности не предполагает обязательных взносов, но при этом может существенно увеличить доходы после выхода на пенсию, — рассказал собеседник «Известий».

В Минфине на запрос "Известий" ответили, что проект находится в стадии разработки, в ЦБ от комментариев отказались.

Удачное дополнение

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах напомнил, что ИПК и его аналоги (добровольные пенсионные накопления с налоговыми льготами) — достаточно распространенный механизм, успешно работающий по всему миру.

— Правда, совсем добровольные системы продвигаются не очень успешно. В России ценность льгот снижается и из-за ставки НДФЛ. Также в ситуации, когда снижаются реальные доходы населения, для запуска ИПК не самое удачное время, — считает экономист.

По его мнению, этот механизм может оказаться удачным дополнением к программам НПО (негосударственное пенсионное обеспечение) крупных корпораций и для представителей среднего класса в возрасте до 40 лет с «белыми» зарплатами.

— Но это не инструмент борьбы с бедностью или же повышения пенсий старшим возрастам работающих, — пояснил Антон Табах.

Концепция ИПК была представлена авторами ЦБ и Минфином в 2016 году. Разработка системы индивидуального пенсионного капитала стала мерой сохранения накопительной системы пенсий, новые средства не поступают в которую с 2014 года из-за продолжающегося моратория.

Анна КАЛЕДИНА