13.06.2019 09:00 380

Сбербанк запустил новый сервис, по которому любой человек может получить наличный денежный перевод через банкоматы банка. Об этом говорится в релизе, распространенном Сбербанком.

Отправить деньги можно в любой момент через "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных либо в офисах банка, указывается в релизе. Для отправки перевода достаточно знать только номер мобильного телефона или фамилию, имя и отчество получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения же перевода нужно указать секретный код из смс-сообщения.

Комиссия за использование сервиса установлена ниже, чем при переводах в офисе наличными, сообщает Сбербанк. Это 1,5 процента от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей. В процессе проведения операции Сбербанк будет информировать отправителя и получателя денег обо всех изменениях статуса перевода. Например, банк направит отправителю смс, когда перевод будет успешно выплачен.

Услуга уже доступна для клиентов 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, указывает банк. При этом получить перевод можно по всей России. В дальнейшем сервис станет доступен всем клиентам в "Сбербанк Онлайн".

Первые сообщения о тестировании сервиса появились в конце мая. Модель его работы схожа с популярными российскими и мировыми системами денежных переводов. Схожий сервис существует также у Тинькофф Банка, но с использованием QR-кода. Подобную услугу тестировал и Райффайзенбанк.

Роман МАРКЕЛОВ