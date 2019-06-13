13.06.2019 09:10 361

Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы «Будущее». В начале месяца на должность главы «Телеком-Союза» вышла Светлана Касина, занимавшая пост исполнительного директора крупнейшего НПФ. Однако только усилением команды решить все накопившиеся в фондах «Будущего» проблемы не получится. Бенефициар фондов готов к финансовым вливаниям, однако решение о суммах и сроках пока не принято.

Светлана Касина — исполнительный директор фонда НПФ Сбербанка, курировавшая в нем сделки M&A, организацию работы с корпоративными клиентами и GR, а ранее длительное время возглавлявшая Национальный НПФ,— в начале июня перешла в финансовую группу «Будущее». На новом месте она возглавит НПФ «Телеком-Союз». Об этом рассказали несколько собеседников "Ъ", близких к НПФ «Будущее» (наполовину принадлежит ФГ) и НПФ Сбербанка. На сайте «Телеком-Союза» она указана как врио гендиректора фонда. По утверждению источников "Ъ", из НПФ Сбербанка на работу в ФГ «Будущее» также перешли бывший исполнительный директор блока «Стратегия и развитие» Дмитрий Ключник и бывший начальник управления «Риски» Андрей Журихин. Ранее, в январе, на должность гендиректора НПФ «Будущее» пришла Елена Тетюнина, курировавшая финансовый блок НПФ Сбербанка, к ней присоединился Андрей Козлов, до перехода занимавший в НПФ Сбербанка должность директора по информационным технологиям (см. "Ъ" от 15 января).

В НПФ Сбербанка не комментируют уход части топ-менеджеров. Вместе с тем, как считает его гендиректор Александр Зарецкий, в фонде «сложилась одна из сильнейших команд на рынке» и он «не испытывает кадрового голода».

По словам собеседников "Ъ", эти люди являлись членами команды бывшего руководителя НПФ Сбербанка Галины Морозовой. Сама госпожа Морозова покинула этот фонд, который возглавляла бессменно с 1995 года, еще весной прошлого года из-за разногласий с вышестоящим руководством, курировавшим деятельность НПФ (см. "Ъ" от 25 мая 2018 года). Через полтора месяца после этого она заняла пост заместителя гендиректора ИК «Регион», на котором стала курировать пенсионный бизнес одноименной группы компаний. В это же время происходил переход ФГ «Будущее», которой на тот момент принадлежало четыре НПФ, от O1 Group Бориса Минца к кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), который связывали с ГК «Регион» Сергея Сударикова (см. "Ъ" от 11 мая 2018 года). На данный момент пенсионные фонды «Социальное развитие» и «Образование», а также чуть более половины НПФ «Будущее» (ранее входившие в ФГ) принадлежат ИК «Ленинградское адажио», которой владеет офшор WHPA господина Сударикова.

Лишь менее половины активов фонда «Будущее» на начало года составляли «высокодоходные и ликвидные» активы «надлежащего кредитного рейтинга», говорилось в отчетности НПФ. В «Телеком-Союзе» ситуация была еще хуже, таких активов в НПФ было менее трети. «Решение назначить госпожу Касину руководителем самого проблемного с точки зрения активов фонда группы, по-видимому, было обусловлено ее длительным опытом работы в Национальном НПФ»,— предполагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Причем работа с активами — это важная, но не самая главная часть работы. В таких фондах, как «Телеком-Союз» (в нем формируют пенсионные программы «Почта России» и «Ростелеком»), необходимо выстроить отношения с корпоративными клиентами, объяснить, что происходит, выработать пенсионные программы, и тут опыт топ-менеджера очень важен, считает эксперт.

Вместе с тем для решения финансовых проблем фондов группы «Будущее» прихода нового коллектива явно недостаточно. «Потребуется помощь акционера»,— считает господин Митрофанов. «Помощь бенефициаров будет оказана. Они дают деньги, хотя и не очень охотно»,— говорит источник "Ъ". «Докапитализация фондов группы "Будущее" планируется, решение о конкретных суммах и сроках будет принято дополнительно»,— заявили в ГК «Регион».

В НПФ «Будущее», «Телеком-Союзе» и ФГ не ответили на запрос "Ъ".

Илья УСОВ