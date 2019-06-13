13.06.2019 09:40 410

Увеличение доли золота в золотовалютных резервах России — правильное решение для Центробанка, считает Антон Силуанов. С таким мнением он выступил во время форума «Примаковские чтения», передает «РИА Новости».

По его словам, надежность такого актива, как золото, «понятна», несмотря на его волатильность. Решения о том, «в какие корзинки» вкладывать резервы, ЦБ принимает самостоятельно, напомнил он. «И корзинка с золотом, мне кажется, абсолютно правильное вложение своих резервов», — сказал Силуанов.

Он также напомнил, что в минувшем году Банк России сократил долю доллара в структуре своих резервов, одновременно рекордно нарастив долю золота.

За минувший год в процентном отношении золотые резервы ЦБ увеличились на 15%, а доля золота в общих международных резервах ЦБ достигла 18,5% — исторического максимума (по сравнению с 17,7% на начало прошлого года).

На начало 2019 года в резервах регулятора оказалось 67,9 млн тройских унций — на 8,8 млн унций (или 273 т) больше, чем годом ранее. Таких темпов закупок ЦБ достиг впервые: например, в 2017 году он закупил 7,2 млн унций золота, в 2016-м — 6,4 млн, в 2015-м — 6,7 млн. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поясняла, что таким образом регулятор учитывает «геополитические риски».

Объем монетарного золота (то есть золота, хранящегося в слитках и монетах в государственных хранилищах. — РБК) на 1 января составлял $86,9 млрд. По данным на 1 июня, он увеличился уже до 89,8 млрд. Общий объем международных резервов России составляет, по данным на июнь, $495,2 млрд.

Золото сейчас на пике популярности среди мировых регуляторов, по данным за последние 50 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра OMFIF.

За предыдущую неделю золото выросло в цене на 3,6%, достигнув максимального за последние три месяца уровня. По итогам пяти торговых сессий цена одной унции выросла на 3,6% и достигла $1323,4.

Наталья ДЕМЧЕНКО