13.06.2019 10:00 380

Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность отказа Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей КБ «Анталбанк» на сумму 8,9 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

АСВ, которое является конкурсным управляющим банком, просило ВС отменить судебные акты нижестоящих судов об отказе в аресте имущества бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука, экс-президента Магомеда Мухиева и еще четырех топ-менеджеров организации.

Изложенные в жалобе АСВ доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они уже рассматривались и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

Ранее управляющий обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением об аресте имущества ответчиков.

По мнению управляющего, непринятие обеспечительных мер сделает невозможным или затруднительным исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Как полагает АСВ, «в случае непринятия обеспечительных мер банку может быть причинен ущерб, поскольку есть основания полагать, что заинтересованные лица могут сокрыть принадлежащее им имущество».

Однако столичный арбитраж 24 октября 2018 года отклонил заявление агентства об аресте имущества. Заявителем не представлены доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, заметил суд первой инстанции.

Арбитраж 11 января 2016 года признал банк несостоятельным. Тогда представитель ЦБ РФ заявил, что стоимость имущества Анталбанка на дату отзыва лицензии составляла 927,6 миллиона рублей, в то время как размер обязательств перед кредиторами 11,09 миллиарда рублей.

Банк России 24 сентября 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Анталбанка.

Регулятор в конце декабре 2015 года сообщил, что выявил группу из 9 банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, занимавшуюся агрессивной политикой привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные. В состав этой группы вошли КБ «Анталбанк», ЗАО КБ «Лада-кредит», КБ «Дорис-банк», АО «Гринфилдбанк», ОАО Банк «Содружество», КБ «МРБ», ООО КБ «РБС», АО «НСТ-банк» и АКБ «Максимум».

Все банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли «судить о тесных экономических связях между ними». Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, отметил регулятор.