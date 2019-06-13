13.06.2019 10:10 485

Переход застройщиков на новую систему финансирования, ожидание которого было главным фактором развития строительного бизнеса с начала года, может быть отложен. В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля. В результате по старым правилам в России может быть достроено до 85% домов.

О том, что Минстрой может перенести на 1 октября 2019 года переход к проектному финансированию жилищного строительства для большинства застройщиков, "Ъ" рассказал участник совещания у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева 11 июня. Сегодня предполагается, что застройщики лишатся возможности получать деньги дольщиков напрямую с 1 июля. Их средства будут зачисляться на специальный банковский счет (эскроу-счет), а финансироваться строительство будет за счет кредитов. В апреле правительство РФ выпустило постановление, согласного которому исключением станут объекты, построенные к 1 июля более чем на 30% и распроданные более чем на 10%.

Но 11 июня господин Якушев заявил, что степень готовности домов, которые могут не попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября. По словам участника совещания, фактически это позволит большинству девелоперов продолжить работу по договорам долевого участия (ДДУ). Продать 10% квартир несложно, а для того, чтобы довести степень готовности дома до 30%, у застройщика будет целый строительный сезон, поясняет он. В Минстрое от комментариев отказались.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко подтверждает, что перенос сроков оценки готовности домов позволит подавляющему большинству застройщиков достроить жилье, используя старый механизм и не прибегая к проектному финансированию. По его мнению, решение о переносе сроков могло стать итогом недавнего совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Строительная отрасль еще находится в процессе адаптации к новым правилам, поэтому отсрочка может расширить перечень объектов, которые смогут достраиваться по старым правилам, считает господин Алексеенко.

Ранее в Минстрое говорили, что 70% возводимых в России домов будут достраиваться по ДДУ и после 1 июля. В Москомстройинвесте заявляли, что продолжить работу по старым правилам смогут около трети застройщиков, на которых приходится 85% жилья. Если срок оценки готовности домов перенесут, эти показатели могут вырасти примерно до 80–85% и более чем 90% соответственно, подсчитали в РАСК. Сегодня, по оценкам Николая Алексеенко, из 130 млн кв. м строящегося жилья более 3 млн кв. м строится по механизму проектного финансирования: это проекты в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Ивановской области, Карелии и т. д.

Подготовка к переходу на проектное финансирование жилищного строительства уже успела сказаться на показателях рынка. В январе—апреле ввод жилья в России сократился на 3% год к году, до 19,6 млн кв. м. При этом на многих ключевых рынках падение оказалось существеннее (см. "Ъ" от 10 июня ).

Сами застройщики неоднократно выступали против механизма проектного финансирования, предупреждая, что инициатива приведет к росту цен на жилье до 15%. В Минстрое на это отвечали, что отмены новых правил не будет. Финансовый директор ГК «Гранель» Дмитрий Адушев, впрочем, считает, что перенос сроков можно считать позитивной новостью только для тех застройщиков, кто не успел закончить свои дома до необходимого показателя, но смог заключить ДДУ с достаточным количеством дольщиков. С другой стороны, признает он, возможность для большего числа девелоперов продавать жилье без использования эскроу-счетов на какое-то время сдержит рост цен. В ФСК указывают, что одного заявления Минстроя недостаточно, а перенос сроков необходимо закрепить законодательно.

Елизавета МАКАРОВА