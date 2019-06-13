13.06.2019 10:20 402

К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, при должном уровне защиты подделать электронные дипломы будет невозможно. По оценкам специалистов, сейчас признаки фальсификации имеют около трети предъявляемых в России документов о высшем образовании.

Диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, где будут учтены и практики, и спортивные достижения, и участие в научных исследованиях, и курсы повышения квалификации, уточнили в пресс-службе Минобрнауки.

Типовое техническое решение для цифровых резюме обучающихся внедрят уже в этом году на базе сайта «Современная цифровая образовательная среда», рассказали в ведомстве. В дальнейшем эти решения будут развиваться в рамках мероприятия по созданию цифровых университетов, добавили чиновники. В 2019 году для разработки модели отберут первые пять вузов, а в 2020-м — еще 15.

Предполагается, что к цифровому портфолио с электронным дипломом и другими достижениями гражданина будут иметь доступ работодатели, сказали в Минобрнауки. Компании в большей степени интересуются компетенциями и реальными навыками соискателя, а не только оконченным вузом — поэтому и был выбран формат резюме, пояснили в ведомстве.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова поддерживают идею, сказал «Известиям» проректор по развитию вуза Дмитрий Штыхно. Уже сейчас некоторые зарубежные вузы выдают цифровые дипломы и сертификаты, подлинность которых подтверждена с помощью различных технологий, отметил он. Для защиты документов логичнее всего использовать технологии блокчейн, считает специалист. Для отдельного вуза нецелесообразна выдача цифровых дипломов из-за дороговизны, а общая система может быть доступной, добавил проректор.

— Пока что в вузы постоянно обращаются работодатели, рекрутинговые агентства и специализированные компании по верификации данных. Возможность проверить аутентичность диплома существенно упростила бы этот процесс для всех его участников, — заключил Дмитрий Штыхно.

В России довольно остро стоит проблема поддельных документов об окончании вуза и электронные дипломы могли бы ее решить, считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. По его оценке, около 30% корочек фальсифицированы.

— Расцвет продажи дипломов пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х. Тогда работало множество отделений и филиалов крупных вузов, получивших лицензию нечестным путем. В них ничему не учили, а лишь продавали дипломы, — рассказал он.

О большом числе поддельных документов о российском высшем образовании знают и за рубежом: например, в Европе их часто не признают, отметил Сергей Комков.

— Даже если это диплом МГУ, который входит в сотню лучших вузов мира, специалистам порой приходится подтверждать знания, сдав квалификационный экзамен, — сообщил эксперт.

Цифровые портфолио фактически станут аналогами резюме, размещаемых на сайтах сервисов по поиску работы, считает руководитель пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. Поэтому в создании подтвержденного цифрового портфолио смысла не видит.

— Если человек напишет там информацию, не соответствующую действительности, то на первом же собеседовании рекрутер это выяснит. Обман в таких случаях быстро и легко вскрывается, — уверен эксперт.

Отметим, ранее сервис по проверке подлинности дипломов создал Рособрнадзор, он доступен на сайте ведомства. Однако в этом реестре есть не все данные: некоторые вузы не предоставляют сведения вовремя, признавало ведомство ранее. Для надежности многие рекрутеры и агентства направляют в Рособрнадзор письма с просьбой подтвердить подлинность диплома, но ответа нужно ждать месяц — по закону у чиновников есть 30 дней на его подготовку.

Анна ИВУШКИНА