13.06.2019 11:00 389

Биржевой курс рубля умеренно снижается к доллару, но подрастает к евро в начале биржевых торгов четверга, увернувшись благодаря российскому празднику от вчерашних негативных тенденций нефти и ЕМ-валют, при этом локальный валютный рынок может оставаться малоактивным в преддверии пятничного совета директоров ЦБР.

На стороне рубля скачок нефтяных котировок на фоне сообщений об атаках на танкеры в оманском заливе, а также текущий рыночный курс доллара выше официального курса ЦБР, что привлекательно для продаж экспортной выручки.

Котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" к 10.30 МСК были у отметки 64,61, тогда как биржевые торги вторника завершились на отметке 64,56, а в среду рубль на мировых площадках дешевел до уровня 64,90 за доллар.

Официальный курс ЦБР на сегодня — 64,52 рубля за доллар.

К евро рубль к 10.30 МСК набирает 17 копеек от уровней закрытия вторника, и котировки вблизи 72,97.

Нефть марки Brent дорожает на 2,8% с начала дня после падения на 3,7% накануне, вызванного ростом запасов сырой нефти в США и ухудшением прогноза мирового спроса. Баррель сейчас оценивается в $62,62, тогда как в среду он падал ниже отметки $60.

Доллар теряет 0,1% в паре с евро ($1,13) после роста на 0,4% в среду и показывает смешанную динамику против сырьевых и развивающихся валют после укрепления накануне.

В среду на мировые рынки вновь вернулась тема торговых войн после угроз президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против китайских товаров, если сделка между Вашингтоном и Пекином не будет достигнута.

В пятницу пройдет совет директоров ЦБР, по итогам которого регулятор может вернуться к циклу смягчения денежно-кредитной политики, прерванному в прошлом году из-за ослабления рубля, санкционных рисков и повышения налогов.

Согласно опросу, проведённому Рейтер в понедельник, 29 из 32 опрошенных экономистов и аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов до 7,50%.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ