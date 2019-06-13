13.06.2019 15:00 516

Банк России предписал банку «Восточный» прекратить увеличивать вклады граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малых и средних предприятий с 30 мая этого года сверх имеющегося объема. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе банка. «Запрета на прием вкладов нет, — сообщили в пресс-службе. — Речь идет о рекомендации не увеличивать объёмы депозитного портфеля».

Также в банке заявили, что у них нет сейчас потребности увеличивать депозитный портфель, так как «Восточный» отказался от роста активов и работает сейчас с повышением их доходности. Из последних акций у банка 27 мая банк предложил клиентам новый продукт «Счет-сейф» со ставкой 6% годовых. В кол-центре банка корреспонденту Forbes, который попытался открыть вклад в «Восточном», предложили прийти в офис банка.

Помимо запрета на привлечение вкладов, регулятор предписал «Восточному» доначислить 5,1 млрд рублей резервов. Эти средства должны покрыть проблемные кредиты, связанные с банком «Юниаструм». Банк был присоединен к «Восточному» в 2016 году, его основным владельцем был Артем Аветисян. В пресс-службе банка сообщили, что кредитная организация уже исполнила это предписание регулятора в полном объеме и в указанный срок, не уточнив подробностей.

Согласно отчетности МСФО за первый квартала 2019 года, объем вкладов физлиц в банке составил 144 млрд рублей. В первом квартале активного роста не наблюдалось — на начало года портфель составлял 145 млрд рублей. Текущие счета сокращались в первом квартале — с 22,5 млрд рублей до 118,6 млрд рублей. Банк практически не фондируется за счет средств компаний — их вклады составляют в портфеле «Восточного» всего 1,6 млрд рублей.

По словам заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов агентства «АКРА» Михаила Полухина, предписание ЦБ о прекращении приема вкладов граждан сверх имеющегося объема — достаточно жесткая мера воздействия. «Такие меры регулятор принимает в случае нарушений нормативных актов Банка России, положений или законов», — добавляет аналитик.

Два акционера банка — Baring Vostok (основатель — Майкл Калви) и «Финвижн» Артема Аветисян уже длительное время находятся в состоянии корпоративного конфликта. В центре конфликта — право Аветисяна на выкуп у Baring Vostok 10% банка «Восточный». Baring отказывался реализовывать этот кол-опцион, ссылаясь на то, что перед слиянием «Юниаструма» Аветисяна и «Восточного» из первого банка выводились активы. Последний виток спора окончился тем, что Амурский арбитражный суд в июне предписал немедленно передать 10% акций банка, которые принадлежали Baring Vostok, компании «Финвижн» Аветисяна. Таким образом, Аветисян и близкие к нему миноритарии «Восточного» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов получают контроль над банком. При этом топ-менеджменту Baring Vostok с февраля вменяется хищение 2,5 млрд рублей у «Восточного». Майкл Калви, который проходит по делу обвиняемым, связывает свое уголовное преследование именно с корпоративным конфликтом в «Восточном».

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7% — на 1 мая он составил 5,3% при минимальном значении 4,5%.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Елена ТОФАНЮК, Forbes Contributor

