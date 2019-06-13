13.06.2019 17:00 349

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа Центрального банка (ЦБ) России об отзыве лицензии у АО «Акционерный коммерческий банк «КОР», говорится в постановлении суда.

Банк обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 31 января.

Кроме того, Арбитражный суд Волгоградской области 12 декабря 2018 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации банка «КОР». Ликвидатором банка было назначено Агентство по страхованию вкладов.

Регулятор 5 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «КОР».

Основанием для отзыва лицензии стало неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как отмечает ЦБ, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных с ним лиц. «Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Также во втором квартале текущего года возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций», — сообщил регулятор.

АО «АКБ «КОР» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября 2018 года кредитная организация занимала 390 место в банковской системе Российской Федерации.