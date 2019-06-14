14.06.2019 08:10 367

Система быстрых платежей Центробанка (СБП) заработает между юридическими лицами. Об этом «Известиям» сообщил источник на финансовом рынке, информацию подтвердили в трех банках — участниках сервиса — Райффайзенбанке, РНКО «Платежный центр» и в банке АК Барс. В ЦБ «Известиям» рассказали, что сейчас сосредоточены на переводах между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В), но в перспективе предполагают развивать и другие направления. Эксперты и кредитные организации приветствовали нововведение, однако указали, что остается под вопросом, по какому номеру будут идентифицировать организации, а также как будет вестись бухгалтерский учет операций.

От бизнеса к бизнесу

Финансовые организации и регулятор сейчас активно обсуждают возможность появления в системе быстрых платежей ЦБ новой функции — денежных переводов между юридическими лицами. Об этом «Известиям» рассказали в трех банках — участниках СБП — в Райффайзенбанке, РНКО «Платежный центр» и в банке АК Барс. В последнем уточнили, что к разработке новой опции планируют приступить в III квартале этого года. Источник «Известий» на финансовом рынке добавил, что это станет третьим этапом развития системы быстрых платежей. Размер комиссии по таким переводам пока обсуждается, добавили в банках.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что в настоящий момент сосредоточены на подключении банков к СБП и запуске второго этапа — платежей от граждан в пользу юридических лиц, в том числе с помощью QR-кода. В дальнейшем регулятор предполагает развивать систему и в других направлениях, но пока об этом говорить преждевременно, добавили там.

В опрошенных «Известиями» кредитных организациях уверены, что у системы быстрых переводов между юридическими лицами большой потенциал. Она будет особенно востребована среди представителей малого и среднего бизнеса, считает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Основными преимуществами СБП для юрлиц будут скорость и простота отправки. Это будет выгодно отличать СБП от перечисления между обычными расчетными счетами.

Впрочем, традиционные перечисления новый функционал СБП не вытеснит, уверены в банках. Кроме того, компании уже сейчас могут в срочном порядке переводить друг другу деньги в течение нескольких часов.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в феврале 2019 года. На данный момент к ней подключены 14 банков. Через СБП клиенты-физлица разных банков могут переводить друг другу деньги по номеру телефона. Комиссия за эту услугу пока не взимается. В этом году также планируется запустить переводы от физлиц в пользу организаций с помощью QR-кодов. Для ритейлеров это будет выгоднее традиционной оплаты картой, поскольку комиссии должны быть меньше тех, которые магазины сейчас платят банкам за эквайринг.

Главный конкурент СБП — сервис мгновенных переводов Сбербанка. Он позволяет делать перечисления по номеру телефона между клиентами банка, а также на счета банков-партнеров — Тинькофф-банка и Совкомбанка. Сейчас Сбербанк вслед за ЦБ разрабатывает технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код.

Где номер, Зин?

Перед реализацией функции по переводам между юрлицами предстоит решить несколько важных вопросов, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он уточнил, что организация может иметь десятки телефонных номеров и непонятно, какой из них использовать для идентификации компании. Кроме того, переводы между компаниями сопровождаются оформлением большого количества документов: когда одно юрлицо другому что-то оплачивает, соблюдается определенная отчетность, что составит дополнительную сложность для быстрых перечислений, отметил Артем Соколов.

Идентификатор компании — главный вопрос, согласны в банках. Термин «по номеру телефона» в применении к переводам между юрлицами не совсем корректен, уверен руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

— Если перечисления будут осуществляться по номеру телефона, то как именно? Необходимо закрепить номер за организацией или он будет оформлен на имя директора? Тогда не возникнет ли противоречия с P2P-переводами? Возможно, вместо номера сотового телефона имеет смысл использовать ИНН или ОГРН, при вводе которых выходит полный перечень реквизитов для сверки, — предположил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс банка Ильназ Ситдиков.

Вариантов организации быстрых B2B-платежей может быть несколько, среди них — перевод по специальному телефону, закрепленному за организацией, а также перечисление по номеру, к которому привязаны реквизиты банковского счета или ИНН, предположил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Особых препятствий для того, чтобы построить такую систему платежей, нет, уверен эксперт.

Однако высока вероятность того, что в первое время будет определен лимит на сумму быстрых B2B-переводов, считает Алексей Коренев. Аналитик считает, что новая технология будет пользоваться популярностью и у крупных компаний. Он добавил, что на пути запуска быстрых перечислений между юрлицами предстоит решить множество вопросов, в том числе верное отображение платежей в фискальных целях и корректный бухгалтерский учет операций.

Внедрение быстрых платежей в сегменте B2B в России — это уже назревший тренд, уверен финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его мнению, нововведение ощутимо облегчит жизнь российским предпринимателям, поскольку доступ к системе будет открыт круглые сутки. Кроме того, вырастет скорость движения средств и сократится бумажная волокита, что также будет выгодно бизнесменам.

Наталья ИЛЬИНА

