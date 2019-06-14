14.06.2019 08:40 474

Правительство одобрило поэтапную отмену репатриации рублевой выручки экспортеров. К 2024 году от этого обязательства освободят все без исключения товары.

Кабинет министров на заседании в четверг утвердил поправки в Налоговый кодекс, направленные на либерализацию валютного контроля. Как подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, эта сфера пока еще достаточно сильно зарегулирована. Так, экспортеры обязаны зачислять на счета в российских банках всю выручку, причем в жестко определенные сроки.

"Это зачастую создает дополнительные проблемы для бизнеса, требует затрат, осложняет работу с зарубежными партнерами", — заметил глава кабмина.

Правительство России решило отменить это требование, пока в отношении выручки компаний в рублях. "Для несырьевого экспорта — в полном объеме уже с 1 января 2020 года, для сырьевых товаров — поэтапно. К 2024 году все экспортные операции по таким товарам будут освобождены от обязательной репатриации рублевой выручки", — сообщил Дмитрий Медведев.

Как рассчитывают в кабинете министров, это не только снизит административные издержки экспортеров, но и создаст условия для более активного использования рубля в международных расчетах.

Еще ряд поправок в Налоговый кодекс правительство подготовило с целью расширения авиапарка гражданских воздушных судов с российской регистрацией.

Сегодня отечественные авиакомпании предпочитают использовать иностранные самолеты, а зарегистрированы они в основном за рубежом.

"Эту ситуацию мы намерены исправить, — сказал премьер-министр. — Законопроект предполагает освободить от обложения налогом на добавленную стоимость ввоз гражданских самолетов при условии их регистрации в российском реестре".

Кроме того, для поддержки отечественного авиастроения от НДС будет освобожден ввоз авиадвигателей, запасных частей и комплектующих, опытных образцов, которые необходимы для испытания гражданских самолетов.

Поправки в Налоговый кодекс создадут условия для более активного использования рубля в международных расчетах

Также нулевой НДС предлагается применять при продаже самолетов и передаче их в лизинг. "Но во всех случаях речь идет о воздушных судах, которые зарегистрированы в российском реестре, — еще раз подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев. — Для тех, кто намерен перерегистрировать такие суда, которые зарегистрированы в других странах, предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года. В течение этого периода НДС при ввозе самолетов из иностранных реестров и, соответственно, их передаче в российский реестр взиматься не будет".

Деньги — все еще в кассе

На заседании кабинет министров заслушал доклад об исполнении в первом квартале года федерального бюджета, федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы.

Первые три месяца года в целом прошли неплохо, констатировал глава кабинета министров. По некоторым параметрам — например, объему доходов — даже лучше, чем ожидалось. Профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, выросла доля доходов, не связанных с экспортом нефти и газа, — сейчас они составляют порядка 57 процентов всей доходной части. Кассовое исполнение федерального бюджета соответствует уровню предыдущих лет (21 процент). "Тем не менее хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, — заявил Медведев. — Это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов". Проблема и меры, необходимые для исправления ситуации, обсуждались 8 мая на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. "Я также дал поручения минфину и ответственным исполнителям", — напомнил Медведев. Сегодня, 14 июня, премьер-министр ждет доклады по этой теме, что сделано и чего не сделано. По итогам этих докладов будут сделаны выводы. Доля критики выпала исполнителям ФЦП и ФАИП. На федеральные целевые программы в 2019 году выделяется почти 480 миллиардов рублей. Ситуация с кассовым исполнением хуже, чем в прошлом году — всего 6 процентов против 9 в первом квартале прошлого года. Дмитрий Медведев сказал, что это "нехорошая тенденция". Премьер-министр рассчитывает, что распорядители средств "примут меры для того, чтобы финансирование шло более равномерно".

Официально

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил подготовленную министерством промышленности и торговли Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года. Документ направлен на создание в стране современной, конкурентоспособной индустрии, производящей качественную спортивную продукцию. Реализация Стратегии предполагает к 2035 году увеличение индекса промышленного производства спортивной продукции по сравнению с 2018 годом на 258,2 процента — в 2,5 раза.

Владимир КУЗЬМИН

