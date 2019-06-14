14.06.2019 08:50 453

Практика отдельных игроков по выдаче кредитных карт на крупные суммы 18-летним неработающим подросткам беспокоит банки и законодателей. Очевидно, что существенные суммы подросткам могут быть выданы банками лишь с расчетом на возврат заемных средств родителями, что недопустимо, отмечают эксперты. Решение проблемы необходимо искать банковским ассоциациям, ЦБ и законодателям, уверены в Госдуме.

Как рассказали "Ъ" участники рынка, в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы (100–200 тыс. руб.). Потенциальных заемщиков в большинстве случаев банки находят среди тех своих клиентов, у которых уже были детские и подростковые дебетовые карты (расходы по ним контролируются родителями). Таким клиентам, как только им исполняется 18 лет, предлагают получить кредитную карту, отмечают собеседники "Ъ". Например, на форуме banki.ru есть иллюстрирующая подобную практику жалоба матери такого заемщика-школьника, которому Тинькофф-банк выдал кредитную карту на 125 тыс. руб. как раз к ЕГЭ. Претензии матери к банку состояли в том, что обслуживание подобного кредита ложится на плечи родителей, на чьем иждивении находится подросток.

Кредитные карты для 18-летних предлагают Тинькофф-банк, Почта-банк, Qiwi-банк по карте «Совесть», «Восточный», Кредит Европа банк, ХКФ-банк, Альфа-банк. В большинстве перечисленных банков кредитку можно получить лишь по подтвержденному доходу. Исключение составляет Тинькофф-банк и Qiwi-банк, где доход подтверждать не нужно. В Тинькофф-банке сообщили "Ъ", что в банке используются «многофакторная скоринговая модель и ряд других инструментов», доходы родителей не учитываются, случаи же выдачи крупных сумм неработающим 18-летним в банке пояснили техническими сбоями и недоработками. В Qiwi-банке отметили, что в анкете обязательно необходимо указывать родителей в качестве контактного лица, а лимиты для данной категории «ниже 100 тыс. руб.».

Финансисты считают, что кредитные карты с большим лимитом неработающим 18-летним могут выдаваться лишь при скоринге с учетом доходов родителей. «Недавние дети хотят быть взрослыми, они от кредитки с большим лимитом не откажутся,— рассуждает собеседник "Ъ" в крупном розничном банке.— Мать или отец, скорее всего, долг ребенка погасят, анализ доходов родителей существенно снизит риск невозврата».

По словам зампреда правления ОТП-банка Сергея Капустина, отсутствие дохода у заемщиков должно приводить к повышенному резервированию, однако вероятнее всего данный портфель окажется небольшим и не будет оказывать влияния на финансовый результат банка в целом. С точки зрения гражданского законодательства совершеннолетний сам должен нести ответственность по своим обязательствам. Родители не обязаны платить за своего ребёнка, если они не являются поручителями по данному кредиту, отмечает зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

В то тоже время большинство кредитных организаций подобный подход считают в корне неверным. «Кредитование детей под доходы родителей не является позитивной практикой, причем как исходя из морально-этических аспектов, так и риска неплатежей»,— указывает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. «Высок риск испортить отношения с родителями заемщика, которые чаще всего также являются клиентами банка»,— отмечает управляющий директор управления кредитных карт банка «ФК Открытие» Артем Буланов. Теоретически родители могут открыть дополнительную карту к своей кредитной для подростка, указывают в Газпромбанке, при этом основной держатель карты может дать доступ ко всему своему кредитному лимиту либо ограничить его частью.

Возраст, когда молодежь из подростков превращается в качественных заемщиков, эксперты определили в 21–23 года. «В этом возрасте молодежь в основном уже работает, и доверять ей можно не менее чем более старшим клиентам при сохранении довольно жестких подходов к оценке риска»,— отметил исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт» Ростислав Яныкин. По словам главы НАПКА Эльмана Мехтиева, доля долгов заемщиков в возрасте 18–19 лет, переданных коллекторам, составляет менее 1%. В основном «это просроченные кредиты на 15–30 тыс. руб., хотя есть должники с суммой долга свыше 50 тыс. руб.», отмечает эксперт.

Ситуация с кредитованием совершеннолетних подростков без доходов беспокоит и депутатов. «Это вопрос социальный, и его необходимо тщательно прорабатывать как на уровне банковских ассоциаций, так и ЦБ и законодателя,— отмечает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.— Нельзя допустить, чтобы погашение кредитов шло за счет родителей, необходимо сделать подобное кредитование невыгодным для банков путем введения дополнительных требований по резервированию и иными мерами». В ЦБ на запрос "Ъ" относительно возможности введения подобных мер не ответили. Собеседник "Ъ", знакомый с позицией регулятора, отметил, что вопрос прорабатывается.

Вероника ГОРЯЧЕВА