14.06.2019 09:20 367

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро. В том числе речь шла о торговле энергоносителями, сообщил РБК пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.

«Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС», — сказал он.

С российской стороны в рабочую группу войдут чиновники рангом заместителя министра. Рабочая группа будет изучать именно практические шаги в области перевода расчетов на национальные валюты, отметил представитель Силуанова.

Также в ходе встречи они обсудили вопрос участия европейского бизнеса в реализации утвержденных в России нацпроектов. Силуанов заверил своего европейского коллегу в том, что Москва заинтересована в сотрудничестве и не видит препятствий для участия иностранных компаний в этом. Он также рассказал о том, какие меры предпринимают российские власти для улучшения инвестиционного климата в стране и либерализации торговли.

Согласно данным Банка России, в настоящее время доля рубля в расчетах с Евросоюзом по экспорту российских товаров и услуг в Европу составляет 8,3%. Однако более 54% приходится на доллар США и лишь 34,3% — на евро. Доминирование доллара связано с тем, что Россия в основном экспортирует в ЕС нефть и газ, а эти поставки исторически котируются в долларах.

При импорте товаров и услуг в Россию из ЕС российские компании уже больше платят в рублях и евро. Доля рубля в расчетах по импорту европейских товаров составляет 28,4%, а доля евро — 48,5%. В то же время в долларах Россия по-прежнему расплачивается примерно за 22% импорта из Европы.

В декабре 2018 года Еврокомиссия представила «дорожную карту» по уходу от доллара в торговых расчетах и финансовой сфере. Прежде всего Европа хочет отвязать от доллара сделки в энергетическом секторе. Исторически доллар доминирует в европейской торговле углеводородами. Сделки на физическом рынке нефти и на рынке «бумажных» фьючерсов ориентированы на эталонные марки, которые все котируются в долларах. На рынках природного газа картина для евро более благоприятная: сделки в европейских газовых хабах заключаются в британских фунтах и евро, как и контракты по импорту в Евросоюз газа из Норвегии. Но большинство импорта из других стран, включая Россию, номинировано в долларах.

Иван ТКАЧЕВ, Анна ТРУНИНА