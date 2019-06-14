14.06.2019 09:40 442

Центробанк подготовил и выпустил учебно-методический комплект для начальной школы, который назвал «Введение в финансовую грамотность». Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В комплекте учебное пособие, практикум, рабочие тетради и методический сборник для педагогов. В сборнике семь тем по финансовой грамотности, и учитель может преподносить тему как по предложенному, так и по собственному сценарию.

Это усовершенствованный комплект. До этого Банк России уже выпускал методички для школьников. Новый, как поясняют в регуляторе, отличает «мультипредметная ориентация и дифференциация заданий» в зависимости от возрастных особенностей учащихся, а также включается игровой подход. Тематика пособия, уверены в ЦБ, органично интегрируется в образовательную программу начальной школы.

«Актуальность и востребованность пособия подтверждается также результатами апробации, которая прошла в четырех регионах России», — заключили в Центробанке.

Ранее Центробанк провел по всей стране онлайн-зачет по финансовой грамотности. Его результаты показали, что только 17% всех попыток оказались успешными.