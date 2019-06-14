14.06.2019 09:50 441

Арбитражный суд Москвы утвердил положение о порядке проведения торгов по продаже 11 земельных участков и жилого помещения, принадлежащих ранее признанному банкротом Лазарю Маркусу (муж бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус), говорится в определении суда.

Начальная цена участков составляет от 308 тысяч рублей до 4,8 миллиона рублей, жилое помещение в Московской области выставлено на торги за 27 миллионов рублей.

Столичный арбитраж в мае продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества Маркуса. Соответствующее ходатайство было подано в суд финансовым управляющим имуществом должника Александром Крыловым. По его словам, не завершены все необходимые мероприятия, предусмотренные нормами закона "О несостоятельности (банкротстве)".

В марте арбитражный суд установил временное ограничение на выезд из РФ для Лазаря Маркуса.

Как отметил управляющий, его требования о предоставлении сведений, необходимых для анализа финансового состояния должника, не исполнены. Кроме того, ему не передано имущество, принадлежащее должнику, сообщил Крылов.

Ограничение на выезд из страны установлено до даты вынесения определения суда о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве Маркуса.

Столичный арбитраж 23 мая 2018 года ввел в отношении Маркуса процедуру реализации имущества гражданина. Заявление о банкротстве было направлено в суд банком ВТБ24 из-за долга перед ним в размере более 319 миллионов рублей.

Ранее суд признал банкротом экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус.

Уголовные дела экс-руководителей Внешпромбанка

Хамовнический суд Москвы в феврале повторно отказался рассмотреть исковое заявление о компенсации вреда к Ларисе Маркус и вице-президенту кредитной организации Екатерине Глушаковой, осужденным на реальные сроки за хищение 113,5 миллиарда рублей.

Столичный суд ранее признал Маркус и Глушакову виновными в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере и назначил им наказание в виде 9 лет и 4 месяцев колонии общего режима. Мосгорсуд в апелляции снизил срок наказания Маркус до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Согласно приговору, решение по иску потерпевшей стороны (Внешпромбанка) в лице АСВ к осужденным на сумму 113,5 миллиарда будет принято по итогам гражданского судопроизводства.

Судом и следствием установлено, что Маркус совместно со своим братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент банка — директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и другие неустановленные лица в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили порядка 114 миллиардов рублей.

Дело слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины в инкриминируемых деяниях.