Рубль обновил июньский пик перед заседанием ЦБ, в фокусе также ФРС и налоги

14.06.2019 11:00 425

Рубль дорожает утром пятницы перед советом директоров ЦБР, от которого участники локальных рынков ждут уже не только снижения ключевой ставки на фоне замедления инфляции, но и сигналов о дальнейшем смягчении ДКП, которые могут поддержать рынок ОФЗ, а через него и российскую валюту.

На стороне рубля играет фактор стартующего в понедельник налогового периода, а еще и ожидания возможного снижения ставки по доллару в ближайшие месяцы, на что ФРС США может намекнуть по итогам своего заседания 18-19 июня.

В первые минуты биржевой сессии рубль достиг отметки 64,41 за доллар впервые с 27 мая, к 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 64,45, и российская валюта дорожает на 0,2 процента.

К евро рубль к 10.25 МСК набирает 0,2% от уровней закрытия четверга, и котировки — вблизи 72,70.

Согласно опросу, проведенному Рейтер, 29 из 32 опрошенных экономистов и аналитиков ожидают снижения ставки ЦБР на 25 базисных пунктов до 7,50%, остальные три эксперта прогнозируют сохранение ставки на уровне 7,75%. При этом большинство экспертов пока ставит на два снижения ставки в текущем году, хотя на рынке уже есть ожидания и трехкратного смягчения политики ЦБР до конца 2019 года.

Итоги совета директоров Банка России станут известны в 13.30 МСК, пресс-конференция руководства намечена на 15.00 МСК.

Другой опрос Рейтер, также проведенный на текущей неделе, показал, что все больше экономистов ожидают смягчения политики ФРС в этом году, хотя большинство все еще предполагает сохранение текущего уровня, ограниченного отметкой 2,50% годовых.

Российский налоговый период стартует в понедельник 17 июня, а пик его приходится на 25 июня, когда будут уплачиваться акцизы, НДС, и важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых. Завершится фискальный период уплатой налога на прибыль 28 июня.

По оценке Владимира Евстифеева из банка Зенит, объем НДПИ в этом месяце может составить 530 миллиардов рублей, а все налоги он оценил в почти 2 триллиона рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ