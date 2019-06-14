14.06.2019 13:00 480

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи. Соответствующее поручение Голикова дала по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Проработкой идеи, ее «возможности и целесообразности» должна заняться рабочая группа, в которую войдут главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и экспертов. Об этом говорится в списке поручений, который РБК предоставили в пресс-службе совета.

В рамках этой идеи введение дополнительных сборов и налогов не предусмотрено. Новый вид страхования будет предусмотрен в рамках действующей системы, уточнила РБК пресс-секретарь Голиковой София Малявина.

Указанный в документе срок исполнения поручения — 1 ноября.

Сейчас система обязательного страхования предусматривает выплаты в случае болезни, несчастных случаев на производстве, материнства и смерти. Два других компонента системы — медицинское и пенсионное страхование. По действующей системе деньги на соответствующие выплаты распределяют три фонда: социального страхования, ОМС и пенсионный.

Другое поручение Голиковой касается создания цифровой платформы, через которую люди, нуждающиеся в долговременном уходе, смогут получить такую услугу — на постоянной, периодической или разовой основе. Проработать модель создания этой платформы поручено, в частности, Минтруду и Минкомсвязи до 1 декабря.

В конце мая РБК сообщал об инициативе Министерства труда преобразовать три фонда в публично-правовые компании. Это позволит в будущем объединить их в общий государственный социальный фонд, говорили источники. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин позднее подтвердил, что дискуссия по этому поводу идет. Но в Фонде ОМС заявили, что объединение трех структур может привести к «нарушению целостности системы здравоохранения» и создать риск для их работы.

Полина ЗВЕЗДИНА, Андрей ГАТИНСКИЙ