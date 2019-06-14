14.06.2019 15:00 402

Facebook на следующей неделе намерен представить свою криптовалюту, которая запустится в следующем году. Уже сейчас компания договорилась с рядом влиятельных инвесторов, включая Visa, MasterCard, Paypal и Uber. Всего Facebook подписал соглашения с более чем десятью компаниями, которые поддержат разработку криптовалюты Libra, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди других участников проекта также сервис бронирования Booking.com и аргентинская компания MercadoLibre. Полный список газета не приводит.

Каждая компания, среди которых финансовые предприятия, инвесторы и телекоммуникационные организации, пожертвует порядка $10 млн консорциуму, который будет управлять валютой. По словам собеседников WSJ, деньги пойдут на финансирование разработки платежного средства, которое будет привязано к корзине настоящих валют, чтобы избежать волатильности, присущей другим криптоденьгам. В начале мая WSJ утверждала , что Facebook надеялся привлечь по меньшей мере $1 млрд на свой проект. Переговоры с некоторыми потенциальными партнерами еще ведутся, утверждают источники издания.

Собеседники газеты утверждают, что инвесторы пока не знают, как именно будет работать Libra и какие задачи возлагаются на них. Опасения у партнеров Facebook вызывают регуляторные ограничения и возможность использования криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма, добавляют источники.

Другие собеседники отмечают, что Facebook и члены консорциума не будут прямо контролировать валюту. Некоторые будут лишь выполнять функцию «узлов», которые будут проверять и подтверждать трансакции и вести их учет.

В Facebook от комментариев WSJ отказались.

Работы над криптовалютой идут больше года. Основная цель – сделать деньги такими, чтобы пользователи Facebook могли отправлять их друг другу и делать покупки как в соцсети, так и на других сайтах в интернете. Большая пользовательская база, которая насчитывает порядка 2,4 млрд человек, поможет сделать инструмент распространенным. Это будет отличать Libra от биткоина и других криптовалют, которыми по-прежнему широкие массы почти не пользуются, полагает WSJ.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff