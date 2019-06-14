14.06.2019 17:00 441

Компания Mail.ru Group приостановила обслуживание специального выделенного канала связи с «Билайном». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В Mail.Ru Group объяснили это решение тем, что полтора месяца назад «Билайн» в одностороннем порядке повысил стоимость СМС для их пользователей в шесть раз. «В процессе переговоров компромисса не было достигнуто, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с Билайн», — говорится в сообщении.

В Mail.ru Group уточнили, что наличие прямых каналов не является условием для работы каких-то сайтов, и добавили, что технические проблемы с доступом на стороне Mail.ru Group отсутствуют.

В свою очередь пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева сообщила РБК, что 10 июня «Билайн» зафиксировал ограничения доступа своих клиентов к «ВКонтакте»: скорость подключения к ресурсу упала в несколько раз, у ряда клиентов наблюдаются отказы к доступу. В компании заверили, что системы и интерфейсы «Билайна» функционируют в штатном режиме. «Диагностика показала, что деградация сервисов произошла на стороне Mail.Ru Group. А именно: 10 июня Mail.Ru в одностороннем порядке отключил упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, в результате вместо прямой отдачи трафика в «Билайн» наш партнер отправляет его в Европу», — заявила Айбашева.

Она подтвердила, что ранее была изменена стоимость СМС-биллинга, отметив, что корректировка «в соответствии с текущими рыночными условиями некоторое время назад коснулась ряда партнеров и Mail.ru Group в данном случае не какое-то исключение». Однако пресс-секретарь добавила, что экономические отношения c Mail.ru Group не касаются данной ситуации.

На сайте Downdetector.ru пользователи в последние несколько дней жалуются на проблемы с интернетом «Билайна» и доступом к «ВКонтакте». Компания «Билайн» на своей странице во «ВКонтакте» уточняла, что проблемы у пользователей наблюдаются и с доступом к «Одноклассникам», Delivery Club, «Юле» и другим сервисам. Чтобы не испытывать проблем с доступом, пользователям рекомендовали альтернативные сервисы.

Mail.Ru Group в соцсети писала, что качество связи клиентов «Билайна» полностью в ответственности оператора: «Билайн» экономит на покупке трафика у других операторов, поэтому испытывает технические проблемы».

Позднее на сайте «Билайна» появилось сообщение, в котором говорилось, что у Mail.Ru Group нет «бесплатного канала»: это общий с «Билайн» канал, организованный сторонами для удобства пользователей. «Никакого «спонсорства» нет. Это обоюдные симметричные платежи, так называемый пиринг. Каналы со стороны «Билайна» по-прежнему работоспособны и готовы к приему трафика», — уточняется в сообщении.

Александра ФЕДОТОВА, Анна БАЛАШОВА