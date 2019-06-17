17.06.2019 08:30 423

ЦБ не готов расширять возможности для инвестирования средств негосударственными пенсионными фондами (НПФ), утверждая, что не выбираются даже существующие лимиты. Проблема в неразвитом российском облигационном рынке, полагают эксперты, если бы на нем присутствовало достаточное количество эмитентов, серьезных изменений в действующие положения, ограничивающие вложения пенсионных средств, вносить не пришлось бы.

ЦБ посчитал необоснованным предложение Ассоциации НПФ (АНПФ) о возможности предоставления отдельного лимита в размере 25% от портфеля пенсионных накоплений фондов для инвестирования в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) с амортизированным номиналом, следует из письма регулятора в АНПФ (с документом ознакомился "Ъ"). Это ответ на письмо АНПФ, в котором говорилось, что ассоциация рассмотрела предложение принадлежащего государству «Дом.РФ» (до марта 2018 года — АИЖК) о возможности увеличения вложений пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ, в ИЦБ.

Сейчас возможность покупки таких бумаг, наравне с другими инструментами, относящихся к активам с повышенным риском, ограничена лимитом в размере 10% от портфеля накоплений, приходящегося на все такие инструменты. Однако, как указывает АНПФ, хотя эти бонды с неустановленным периодом амортизации (она зависит от скорости досрочных погашений ипотечных кредитов, обеспечивающих бумагу), выплаты по ИЦБ обеспечены поручительством «Дом.РФ», госкомпании с высшим рейтингом от российских кредитных рейтинговых агентств и суверенным — от зарубежных, а также гарантией по выкупу закладных в случае дефолта заемщика. В связи с этим «обоснованным и целесообразным» было бы выделение облигаций с ипотечным покрытием, включая ИЦБ «Дом.РФ» в отдельную группу активов с самостоятельной долей инвестирования, «например, в размере 25%» от портфеля НПФ, а также неприменения к ним лимита на одного эмитента (составляет 15% от портфеля пенсионных накоплений), считают в ассоциации.

ЦБ в ответе АНПФ пишет, что и выделение ИЦБ в отдельный лимит, и неприменение к ним лимита на одного эмитента «требуют дополнительного обоснования». Регулятор исходит из того, что точный график погашений ИЦБ заранее неизвестен и размер выплат по ним может оказаться ниже прогнозируемого. Текущие правила инвестирования подобных ценных бумаг нивелируют процентный риск НПФ, то есть недополучение ими дохода по бондам.

В ЦБ ситуацию не комментируют. В АНПФ подтвердили получение ответа регулятора, отметив, что «продолжат прорабатывать вопрос». В «Дом.РФ» сообщили, что незнакомы с таким решением, обсуждения не было. Весной директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин на встрече с НПФ в ответ на их просьбу по расширению возможностей инвестирования в активы, которые сейчас относятся к высокорискованным, указывал, что у подавляющего большинства фондов не выбран даже лимит в размере 10% (см. "Ъ" от 18 апреля).

Вопрос, скорее, не в новых инструментах и расширении возможностей инвестирования пенсионных средств, а в неразвитости российского облигационного рынка, полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, сейчас наблюдается уход фондов в госдолг (см. "Ъ" от 31 мая) «с его не самыми привлекательными доходностями». «При условии выхода в большом количестве качественных эмитентов, занимающих деньги на российском облигационном рынке, установленные ЦБ лимиты для сложных и высокорискованных инструментов вполне достаточны»,— уверен эксперт. Впрочем, господин Митрофанов считает, что ИЦБ как раз могли бы стать хорошим вложением для пенсионных денег, учитывая потенциально высокие рейтинги, а также хорошую премию к госдолгу.

Илья УСОВ