«Известия» выяснили подробности перераспределения дополнительных средств, которые российская казна смогла получить за счет роста ненефтегазовых доходов в нынешнем году. Так, из подготовленных Минфином поправок к бюджету («Известия» ознакомились с документом) следует, что только на покупку зданий для НИУ ВШЭ в этом году предлагают выделить 9,4 млрд рублей. Закладка дополнительных средств на нужды НИУ ВШЭ — самое значительное изменение в расходах бюджета на 2019 год, не считая взносов в госкорпорации и госкомпании (РЖД, ДОМ.РФ и ряд других). Например, затраты на увеличение зарплат служащим МЧС составят 4,3 млрд рублей, на закупки препаратов для ВИЧ-инфицированных — 3 млрд, а на повышение доступности авиаперевозок — 2,7 млрд. На жилье для ветеранов планируется выделить 2,5 млрд — в 3,5 раза меньше, чем для «Вышки».

Важная статья

Всего из бюджета предлагается дополнительно выделить 356 млрд рублей. Увеличить расходы позволил прежде всего рост ненефтегазовых доходов на 256,5 млрд рублей. Еще 100 млрд выделено благодаря экономии госструктур на ранее запланированных тратах: например, казна потратила на 33 млрд рублей меньше на обслуживание долга за счет сокращения программы заимствований.

Еще 168,6 млрд рублей может быть перераспределено между ведомствами и госструктурами, включая крупные корпорации.

Затраты на нужды «Вышки» — одни из самых значительных в поправках к бюджету. Не считая закрытые статьи, на которые хотят выделить почти 100 млрд рублей, больше денег предусмотрено только для крупных госкорпораций, например, более 40 млрд рублей в виде взноса предлагается выдать РЖД и 20 млрд — ДОМ.РФ. Кроме этого более 30 млрд рублей может получить Федеральный дорожный фонд, 16 млрд — Фонд защиты дольщиков.

Другие статьи дополнительных или заново перераспределенных расходов значительно ниже. Например, на повышение зарплаты работникам МЧС предлагается выделить 4,3 млрд рублей, на антиретровирусную терапию для ВИЧ-инфицированных — 3 млрд рублей, на повышение доступности авиаперевозок — 2,7 млрд, жилье для ветеранов Великой Отечественной войны — 2,5 млрд, обеспечение сотрудников Генпрокуратуры — 2 млрд.

При перераспределении расходов или выдаче дополнительных средств в правительстве руководствуются тем, как скоро деньги могут быть пущены в ход, отметила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Это зависит от уровня готовности проектов: нет смысла выделять новые деньги даже на социально значимые мероприятия, если по ним, например, не разработана необходимая документация, пояснила эксперт.

Впрочем, решения не всегда принимаются только на основе целесообразности тех или иных расходов, добавила Александра Суслина. По ее словам, «сильные» ведомства или госкорпорации могут пролоббировать дополнительное финансирование для своих потребностей.

Студентов в министерства

5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год. «Известия» направили запрос в Минкультуры с просьбой прокомментировать перераспределение бюджетных расходов с нужд ведомства на потребности «Вышки», однако в ведомстве на момент сдачи материала в номер не ответили.

В пресс-службе НИУ ВШЭ на просьбу уточнить, на какие здания выделяются деньги, «Известиям» сообщили, что рассматривается несколько вариантов для покупки. Главное условие — это возможность переоборудовать площади в учебные корпуса с относительно небольшими издержками.

Ранее предполагалось, что институт переедет в здания, где ранее располагалось Минэкономразвития — у метро «Маяковская» на 1-й Тверской-Ямской и у метро «Новокузнецкая» на Овчинниковской набережной. С такой просьбой в правительство ранее обращался ректор «Вышки» Ярослав Кузьминов. Если правительство одобрит заявку ВШЭ, то на «Маяковской» планируется расположить объединенную бизнес-школу ВШЭ и факультет бизнеса и менеджмента, а на Овчинниковской набережной — факультет коммуникаций, медиа и дизайна.

В пресс-службе ВШЭ уточнили, что 9,4 млрд рублей, предусмотренные поправками в бюджет, предназначены для покупки других зданий. Речь идет о расширении «Вышки» в Москве и Санкт-Петербурге.

— Говорить о конкретных сделках пока не будем — находимся в переговорном процессе, — добавили в пресс-службе.

Впрочем, от планов перебраться в здания МЭР в ВШЭ не отказываются. Но эти корпуса — федеральное имущество, которое не покупается, а передается правительством безвозмездно. На просьбу «Известий» прокомментировать планы относительно бывших зданий Минэкономразвития и переезд «Вышки» в ДОМ.РФ сообщили, что пока не выступают агентом по этим объектам. В пресс-службе организации уточнили, что такие решения будут приниматься на высшем уровне, и «ДОМ.РФ выполнит все решения, принятые президентом и председателем правительства в отношении объектов, из которых переехали федеральные министерства», уточнили там.

Свои имущественные амбиции в «Вышке» объясняют тем, что обеспеченность учебными площадями в вузе сейчас значительно ниже, чем в большинстве государственных заведений. Даже после ввода нового комплекса на Покровском бульваре ВШЭ располагает только 10 квадратами на студента. Средний показатель в российских вузах — 15 кв. м, а в ведущих международных университетах, с которыми «Вышка» конкурирует, — 25–35 кв. м.

— Выделение столь крупных сумм конкретному вузу вызывает удивление, — заявил «Известиям» директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. — С одной стороны, много говорится о том, что систему образования надо поддерживать, но при этом удивительно, что подобная сумма идет вузу, который, мягко говоря, и так не бедствует. При этом многие другие вузы системно недофинансируются, причем многие из них связаны с прорывными научными технологиями.

Есть ли необходимость в создании более комфортных условий для ВШЭ — большой вопрос, заключил эксперт.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Сергей ИЗОТОВ

