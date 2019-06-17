17.06.2019 09:50 463

Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился.

Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Планомерный рост числа банкротств отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей, отмечает руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Банки, испытывая проблемы с ликвидностью, все активнее используют банкротство для возврата средств неплательщиков. «Банки все менее склонны идти навстречу бизнесу и реструктуризировать долг. Иногда уже после первой просрочки при определенных обстоятельствах банки могут инициировать банкротство заемщика», — отмечает Литовцева.

Еще одна причина роста — отложенный эффект зачистки банковского сектора, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Лисин. После каждой санации или отзыва лицензии, по его словам, происходит 50–100 новых корпоративных банкротств.

Реабилитационные процедуры (внешнее управление и финансовое оздоровление) «остаются экзотикой», отмечает Литовцева. «С одной стороны, у должников, как правило, нет ресурсов для восстановления платежеспособности, а с другой — кредиторы не склонны соглашаться на реабилитацию, поскольку хотят скорее вернуть задолженность», — пояснила юрист.

Наибольший рост числа компаний-банкротов — в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроении, выявил мониторинг.

Лишь в электроэнергетике число банкротств продолжило снижаться.

Почти не изменилась интенсивность банкротств в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а также в металлургии.

Несмотря на формальное улучшение финансового состояния российских компаний, растет разрыв между секторами по уровню рентабельности и долговой нагрузки. «Наиболее высокодоходный сырьевой сегмент получает все больше доходов, а предприятия на грани рентабельности в наиболее проблемных секторах если и наращивают рентабельность, то гораздо медленнее сырьевых», — пояснил РБК замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Российские компании-банкроты вернули кредиторам меньше 2% от сумм, включенных в реестры требований, — 22,1 млрд из 1,1 трлн руб., свидетельствуют данные «Федресурса». За аналогичный период прошлого года было погашено чуть больше 2% задолженности — 22,3 млрд из 1 трлн руб.

Большая часть должников входит в процедуры банкротства без активов, пояснила Литовцева. Другие причины — неэффективная система продажи активов и низкий спрос из-за сложной экономической ситуации в целом. Торги в ходе открытого аукциона в рамках банкротства в 2018 году не состоялись в 94% случаев, следует из данных «Федресурса». В результате многоэтапной продажи имущества дисконт на недвижимость доходит до 70–80%, на движимое имущество — до 90%, рассказала Литовцева.

Доля возвратов остается низкой из-за «генетических пороков» законодательства, подчеркивает Лисин. «Пока не будет исправлено законодательство и введены более действенные меры, доля возвратов останется ничтожной», — считает юрист.

Как следствие низкого возврата задолженности растет число заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Их количество выросло почти на 17% (1410 против 1174 в первом квартале 2018 года). При этом лишь единицы контролирующих лиц удается привлечь к реальной ответственности, отмечает Лисин. Но в отдельных случаях предъявление требований к контролирующим лицам становится эффективным рычагом давления, считает Литовцева.

Ольга АГЕЕВА