Рубль пытается расти в начале налогового периода перед ФРС и аукционами ОФЗ

17.06.2019 11:00 441

Рубль вяло пытается расти утром понедельника, и на его стороне фактор налогового периода и первая часть сезона дивидендных выплат, а также возможный интерес к первичному размещению ОФЗ на аукционах в среду после двухнедельной паузы, против же играет скользнувшая вниз нефть.

Рыночная активность может быть пониженной перед заседанием Федрезерва, который в среду вечером может прояснить ситуацию со своей ДКП на ближайшие месяцы, при этом значительная часть участников глобальных рынков ждет очередного смягчения риторики американского регулятора, что играет на стороне рискованных активов.

Важным событием для российских рынков может стать прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированная на четверг, 20 июня.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 64,32, и российская валюта дорожает на 6 копеек.

К евро рубль к 10.25 МСК набирает 9 копеек, котировки — вблизи 72,09.

Российский фискальный период стартует сегодня, пик его приходится на 25 июня, когда будут уплачиваться акцизы, НДС и важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых, а завершится он 28 июня уплатой налога на прибыль.

Центральный банк РФ снизил в пятницу ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50% и допустил возможность дальнейшего смягчения ДКП, что формально может подстегивать текущий спрос на ОФЗ, а через него и поддерживать курс рубля.

На форексе пара евро/доллар показывает минимальные изменения вблизи отметки $1,1210, нефть на мировых рынках развернулась в минус с начала дня, и баррель Brent оценивается в $61,60 (-0,6%).

"Утром рубль, вероятно, не покажет ярко выраженной динамики, не обладая достаточными внутренними или внешними драйверами. На мировых площадках внимание будет приковано к итогам заседания ФРС и перспективам снижения процентных ставок в США", — сказала Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ