17.06.2019 10:10 563

Смена главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ должна принести некое послабление для банков и их клиентов в плане соблюдения антиотмывочного законодательства, ожидают банкиры. Покинувшего ЦБ Юрия Полупанова в банках называют сторонником жестких мер и тотального контроля. Назначенный и. о. его первый заместитель Игорь Дворянчиков скорее сторонник точечного выявления нарушителей.

ЦБ 14 июня сообщил, что директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов покидает свой пост «в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России». Исполняющим обязанности директора департамента назначен его первый зам Игорь Дворянчиков.

Юрий Полупанов работал в ЦБ с начала 2014 года, по данным РБК, он был выходцем из силовых структур. До прихода в ЦБ работал помощником министра экономического развития, когда пост министра занимала Эльвира Набиуллина. Игорь Дворянчиков работал в ЦБ до прихода господина Полупанова еще в команде Елены Ищенко, возглавлявшей департамент с 1999 по 2013 год.

Собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, рассказывают, что причиной ухода Юрия Полупанова стал конфликт с руководством ЦБ. «В первую очередь из-за так называемого черного списка банковских отказников и вынужденного чрезмерного давления банков на малый бизнес,— рассказывает "Ъ" собеседник в крупном банке.— Проблема поднималась неоднократно в самых высоких кругах, но Юрий Полупанов был не сторонник смягчения политики».

В частности, президент Владимир Путин дважды давал ЦБ поручение «принять меры для недопущения необоснованных отказов в проведении банковских операций физлиц и юрлиц». Последнее — в конце февраля 2019 года со сроком исполнения до 30 апреля. «Как раз в апреле и появились ограничения на публичные выступления Юрия Полупанова»,— отметил собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией в ЦБ.

Достаточно жесткая политика по работе с кредитными организациями приводила к недовольству рынка действиями Юрия Полупанова, жалобам на него, рассказывает собеседник "Ъ" в крупном банке, что не могло не создавать определенную нервозность. «Думаю, причиной стала совокупность проблем, от которых Юрий просто устал, последние полтора месяца он был на больничном, теперь решил уйти совсем»,— говорит собеседник "Ъ", близкий к господину Полупанову. Получить комментарии самого Юрия Полупанова "Ъ" не удалось.

Назначение Игоря Дворянчикова на должность и. о. главы департамента может принести рынку определенные послабления. «Игорь в ЦБ плотно занимался вопросом точечного выявления нарушителей, думаю, именно этот подход вполне укладывается в парадигму борьбы с незаконными отказами банками клиентам»,— рассказывает собеседник "Ъ", близкий к ЦБ. Опрошенные "Ъ" банкиры неофициально выражают надежду, что Игорь Дворянчиков займет пост главы департамента. «Он как минимум с 2007 года курирует эти вопросы в ЦБ в должности первого заместителя главы департамента, хорошо знаком с ситуацией на рынке и придерживается взвешенного подхода»,— говорит собеседник "Ъ" в банке из топ-5. «В квалификации сомневаться не приходится — Игорь силен как в методологии, так и в практических аспектах, он плотно работал с Росфинмониторингом, был правой рукой Юрия Полупанова»,— отмечает близкий к ЦБ собеседник "Ъ".

В ЦБ отказались уточнить, станет ли Игорь Дворянчиков постоянным главой департамента финансового мониторинга ЦБ или так и останется и. о. до прихода нового руководителя.

Вероника ГОРЯЧЕВА