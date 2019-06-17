17.06.2019 13:00 400

Биткоин подорожал за неделю на 18%. В воскресенье курс валюты достиг годового максимума.

К полудню понедельника биткоин торговался на уровне $9182, показывают данные биржи Coinmarketcap. Неделю назад криптовалюта стоила $7758, то есть почти на 20% меньше. В воскресенье курс биткоина показал максимум за год, достигнув отметки $9323, но потом чуть снизился. В сравнении с июнем прошлого года биткоин подорожал на 39%.

Криптовалюта дорожала в 2017 году, достигнув рекордного уровня в $20 000 к декабрю, однако после стоимость биткоина резко упала ниже $4000. С декабря 2018 года курс биткоина снова в основном растет. Особенно резко он прибавил в стоимости и капитализации в апреле и мае: тогда стоимость превысила сначала $7000, а затем – с интервалом в два дня – и $8000.

Аналитики расходятся в оценках причин нового восхождения биткоина. Bloomberg отмечает, что на росте биткоина могли сказаться сообщения о том, что свою платежную систему на основе криптовалют разрабатывает Facebook. Reuters писал в мае, что на курс биткоина может положительно влиять торговая война между США и Китаем. The Wall Street Journal соглашалась и добавляла, что китайские инвесторы вкладываются в криптовалюту также из-за слабости юаня.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

