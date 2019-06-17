17.06.2019 17:00 381

Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) на прошлой неделе признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», не приняв аргументы другого акционера банка — Evison, кипрской структуры фонда Baring Vostok.

Слушания по этому делу прошли 13–16 мая, решение (есть у РБК) LCIA вынес 14 июня. Истцом выступала Evison (владеет 51,6% акций «Восточного»), ответчиками — Finvision Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе контролируют 40,2% «Восточного»). В основу спора легли несколько документов — соглашение об опционе (о продаже Evison 10% акций «Восточного» в пользу Finvision), акционерное соглашение (заключено 26 августа при слиянии банка «Юниаструм» Аветисяна и «Восточного», принадлежащего Baring Vostok) и договор об обязательствах (касался вопроса выбора суда для разбирательств).

Разбирательство в Лондоне идет параллельно расследованию в России уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и других партнеров фонда по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Заявление в ФСБ написал Шерзод Юсупов.

Что решил лондонский трибунал

LCIA признал за Finvision право на исполнение опциона на выкуп 10% «Восточного» до 28 марта, а также признал уведомления, которые Finvision направляла в Evison, действительными, следует из решения суда. Evison поднимала в суде несколько вопросов относительно опциона.

Являлась ли Finvision стороной соглашения об опционе в марте 2018 года? Структура Baring Vostok апеллировала к тому, что компания Аветисяна утратила права на опцион из-за договора цессии, который заключила с миноритариями «Восточного» Юсуповым и Даниловым в ноябре 2017 года. По договору права на 9,99% опционных акций были переданы от Finvision миноритариям.

В декабре 2017 года Данилов и Юсупов вернули права на опцион. Суд обращает внимание, что Evison 29 декабря направила в Finvision письмо, в котором сообщила о намерении работать с компанией, чтобы исполнить соглашение об опционе в будущем. Суд счел это признанием со стороны Evison того, что права на опцион вновь получила компания Аветисяна.

У Evison была и претензия к уведомлению с требованием об исполнении опциона. По условиям соглашения в нем следовало указать ожидаемую дату передачи акций, которую Finvision сформулировала как «10 июня или до этого». Уведомление было недействительным, так как 10 июня было воскресеньем, а вместо «ожидаемой даты» был указан временной промежуток, заявляли в Evison.

LCIA решил, что действительность уведомления не подвергается сомнению и передачу акций можно было совершить в предыдущий рабочий день — пятницу, 8 июня. Сама Evison «не относилась к уведомлению как к дефектному или недействительному», посчитали арбитры.

Другой аргумент структуры Baring Vostok заключался в том, что уведомление не было надлежащим образом доставлено в кипрский офис Evison. Опционное уведомление было доставлено соответствующим образом, пришел к выводу лондонский трибунал. В последних числах марта, когда Finvision пыталась исполнить опцион, уведомления направлялись курьерами и факсом. 28, 29 и 30 марта сотрудники кипрской фирмы Katsis, которая принимала документацию для Evison, отказывались подписывать уведомление. Они объясняли, что для этого необходимо согласие руководства, которое сейчас находится за рубежом, и предлагали вернуться 2 апреля. LCIA считает, что уведомления доставлялись в офис Katsis в обычном порядке, но не принимались из-за инструкций Evison.

Вопрос юрисдикции

Соглашение о колл-опционе подразумевало арбитражную оговорку о том, что разбирательства должны проходить в лондонском суде. Тем не менее у сторон была договоренность, что спор можно перевести в Россию — в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате России (МКАС). После того как структура Вaring подала иск в Лондоне, Finvision попыталась перевести разбирательство в МКАС, ссылаясь на то, что решения суда в Лондоне не будут признаны в России. Согласно ст. 225.1 АПК РФ корпоративные споры должны разрешаться судом, получившим аккредитацию в России. К таким относится МКАС, но не относится LCIA. Finvision настаивает, что спор об опционе является корпоративным.

В апреле 2018 года, ссылаясь на условия договора, Evison сообщила, что блокирует разбирательства в МКАС до 1 февраля 2020 года. Лондонский суд и в этом вопросе встал на сторону Finvision, посчитав, что спор действительно можно было перевести в МКАС, а Evison незаконно решила заблокировать его рассмотрение до 2020 года. Тем не менее LCIA поддержал Evison в том, что сам лондонский трибунал может рассматривать споры между сторонами, так как Evison подала свои иски до того, как Finvision попросила перевести разбирательство в Россию.

В решении суд делает вывод, что у Finvision есть право перенести разбирательство в МКАС.

«Это был ожесточенный спор»

Арбитры пришли к выводу, что, отправив уведомление о блокировке разбирательства до 2020 года, «Evison действовала недобросовестно», а задачей структуры Baring Vostok «было препятствование получению Finvision исполнимого [в России] решения по опционному соглашению». Арбитры также перечислили ряд фактов, которые, по их мнению, подтверждают эту позицию. «Совершенно очевидно, что Evison не хотела соглашаться с исполнением Finvision опциона», — пишут арбитры.

Компания Аветисяна в первый раз пыталась исполнить опцион 28 сентября 2017 года, но тогда встретила «уклончивый ответ» от Evison (компания ссылалась на недействующий банковский счет, но суд нашел у нее второй расчетный счет, который работал в этот период).

14 ноября 2017 года Аветисян получил «угрозы от Майкла Калви по телефону» о том, что Evison «не обеспечит 100% исполнения опционного соглашения, пока не будет подписано дополнительное письмо о пересмотре условий сделки», следует из текста решения лондонского трибунала.

«Baring Vostok наняла сотрудника «Восточного» для сбора компромата, который может быть использован против Finvision», — пишут арбитры.

Они назвали «экстраординарными» меры по избежанию исполнения уведомления об опционе в марте 2018 года.

В Лондонском арбитраже обратили внимание на отсутствие показаний со стороны Evison по причинам блокирования разбирательства в МКАС до 2020 года: «Мы не игнорируем тот факт, что в 2019 году директора «Восточного» от Evison стали субъектами уголовного разбирательства и были помещены под арест. Но нам не кажется, что есть какое-либо объяснение полного отсутствия любых показаний с сентября 2018 года».

Арбитры в решении отразили позицию Evison, которая настаивает, что жалоба Юсупова в правоохранительные органы являлась частью «кампании ответчиков по запугиванию и подавлению истца (Evison. — РБК) любыми способами, чтобы подавить требования истца в судах». В суде был установлен конфиденциальный протокол из-за риска, что документы «могут оказаться в руках российских следователей».

Трибунал также обратил внимание на то, что Аветисян начал разбирательство по опциону в арбитраже Амурской области. 23 марта лондонский трибунал запретил проводить разбирательство в других юрисдикциях, но Finvision «вопиюще проигнорировала приказ» и 25 марта подала заявление в российский суд, пишут арбитры. После этого трибунал выдал повторное ограничение на разбирательство в России. Российскому суду это не помешало, и в мае Finvision выиграла спор по опциону, а затем получила у суда разрешение на немедленное исполнение этого опциона.

Оценивать уголовное дело против Калви и его коллег Лондонский арбитраж не стал: это был «ожесточенный спор», но трибунал «отказывается спекулировать на эти темы», говорится в документе.

Evison также настаивает, что опционное соглашение не имело силы, потому что компания вынуждена была войти в него «из-за преднамеренного введения в заблуждение со стороны Finvision и из-за того, что мошеннические действия Finvision или других ответчиков по делу (Данилова и Юсупова) нарушают соглашение об опционе». LCIA не рассматривал этот вопрос и не высказал своей позиции по нему.

В итоге Evison должна выплатить Finvision 550 тыс. фунтов судебных издержек, указано в решении трибунала.

Что говорят стороны спора

Каждая из сторон спора видит в решении суда свои плюсы. LCIA согласился с доводами Baring Vostok о том, что иск к Finvision подлежит рассмотрению в Лондонском арбитраже, сообщила РБК пресс-служба фонда. Суд в Лондоне не завершен, решение LCIA — промежуточное, основной спор — о расторжении опциона в связи с мошенническими действиями и выводом Аветисяном активов из «Юниаструма» перед объединением с «Восточным» — лондонский трибунал будет разрешать в январе 2020 года, говорят в Baring Vostok.

В Finvision сообщили, что «Трибунал LCIA подтвердил правомерность требования исполнения опционного соглашения, признал право Finvision судиться в России, а также и то, что фонд действовал недобросовестно, удерживая спор в английской юрисдикции все это время». Finvision считает «подтверждением собственной победы» решение трибунала о возмещении со стороны Evison, судебных расходов и издержек, добавили в Finvision. Компания Аветисяна считает «подтверждением победы» решение трибунала о возмещении со стороны Evison судебных расходов и издержек, добавили в Finvision.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ