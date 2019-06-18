18.06.2019 08:00 485

Интересы инвесторов на глобальном рынке сейчас пока на стороне доллара США, который укрепляется к корзине из основных валют. Торговые войны зародили тенденцию на рост американской валюты, что может в перспективе угрожать самочувствию рубля.

Несмотря на периодически происходящие откаты назад, тенденция сформировалась весьма явная: доллар США прибавил более 10 процентов за прошедший год к основным мировым валютам, хотя и оставался под давлением на спекуляциях вокруг снижения ставок ФРС США, отмечают аналитики FxPro.

Не стоит забывать, что и другие центробанки активно движутся в этом направлении, включая теперь и Банк России , подчеркивают они. Так что тренд на укрепление доллара может остаться на рынке еще какое-то время, неся в себе серьезную угрозу как для сырьевых и развивающихся площадок в целом, так и для рубля в частности, считают в FxPro.

Отток капитала с развивающихся рынков укрепляет доллар США, увеличивает объемы вложений в американские гособлигации. С усилением нервозности на финансовых рынках доллар укрепился практически ко всем валютам развивающихся стран за исключением российского рубля, отмечает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. По его прогнозу, на заседании ФРС в эту среду, вероятно, будет принято решение о сохранении учетной ставки с сигналами о ее снижении в течение года.

Разворот траектории к снижению учетной ставки должен частично ослабить доллар, однако начинающееся замедление мировой экономики из-за торговых войн не позволит валютам стран с развивающимися рынками значительно укрепиться по отношению к американской валюте, скептичен Помыткин. По его прогнозу, период сильного доллара может быть долгосрочным при отсутствии снижения ставки ФРС. В случае ее снижения доллар должен как минимум не укрепляться. В среднесрочной перспективе рубль может частично укрепиться по отношению к доллару, факторами поддержки выступают налоговый период и дивидендный сезон российских эмитентов, говорит Помыткин.

Роман МАРКЕЛОВ