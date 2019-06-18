18.06.2019 08:10 406

Рынок труда в ближайшие годы может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных IT-специалистов. В частности, в будущем возрастет спрос на архитекторов интернета вещей, IT-юристов, консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ, посвященном цифровой экономике («Известия» ознакомились с документом). К дефициту таких кадров ведут не только стремительно развивающиеся технологии, но и проблемы в российском образовании: только 15% выпускников IT-факультетов сразу готовы приступать к работе. К тому же российским вузам недостает компетентных преподавателей. Эксперты рынка труда не отрицают нехватку представителей IT-специальностей, однако уверены, что опасения по поводу дефицита сильно преувеличены.

За ними будущее

Существенная нехватка специалистов с необходимыми цифровыми компетенциями на российском рынке труда ощущается уже сегодня. И спрос на таких работников будет только расти, увеличивая тем самым их дефицит. Ежегодно вузы страны выпускают около 25 тыс. IT-специалистов, но лишь 15% из них готовы к немедленному трудоустройству. Не хватает и преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий. Такие выводы содержатся в исследовании НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение», с которым ознакомились «Известия».

Отсутствие необходимого количества специалистов инженерных и IT-специальностей может затруднить развитие сквозных цифровых технологий, которые в будущем позволят сформировать новые глобальные рынки, рассказал «Известиям» директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, один из авторов исследования Константин Вишневский. Он отметил, что без устранения дефицита разрыв с лидерами цифровизации будет крайне трудно преодолеть.

Особая потребность будет в кадрах по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника, виртуальная реальность, интернет вещей. Еще более востребованными будут специалисты, которые умеют выполнять многофункциональные задачи: управлять людьми, коммуницировать с контрагентами, искать нестандартные решения и разрабатывать методологии. То есть обладать тем набором качеств, которые пока несвойственны машинам.

Эксперты ВШЭ составили перечень перспективных профессий, которые будут востребованы в среднесрочной перспективе. Так, например, архитектор интернета вещей должен будет обеспечивать подключение множества устройств, оптимизацию хранения информации, передачу и обработку данных. Еще одна профессия будущего — инженер по безопасности данных. Он будет отвечать за обеспечение конфиденциальности, шифрование и предотвращение несанкционированного доступа к информации. Станут востребованными и IT-юристы, которые займутся сопровождением бизнеса в условиях цифровой экономики.

Также среди профессий будущего — консультант по робоэтике. Этот специалист должен разбираться в морально-этических, социальных и юридических аспектах взаимодействия роботов и людей, разрабатывать решения по таким вопросам, как определение зон ответственности за «поступки» машин, права и свободы робототехнических систем. Появятся в недалеком будущем цифровые маркетологи и продюсеры, уверены эксперты ВШЭ.

В пресс-службе Минтруда вопросы «Известий» о том, действительно ли Россию ждет дефицит IT-специалистов переадресовали в Министерство науки и высшего образования. Там на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий».

Без паники

Одновременно с рынка могут исчезнуть и ныне популярные профессии. Например, переводчики и операторы колл-центра, экскурсоводы, агенты-туроператоры, архивариусы, аудиторы, банковские операционисты, делопроизводители, инженеры по эксплуатации зданий, кассиры, клиентские и кредитные менеджеры. В целом, по данным экспертов ВШЭ, 375 млн работников (что составляет около 14% мировой рабочей силы) к 2030 году вынуждены будут сменить профессию.

Специалисты ВНИИ труда Минтруда РФ разделяют мнение относительно нехватки специалистов IT-сектора. Так, по их данным, спрос на квалифицированных специалистов в 2016–2018 годах возрос с 1,1% до 1,3%. Численность таких работников в прошлом году составляла 261,8 тыс., а потребность организаций — 10,3 тыс. человек.

Однако опасения о нарастающем дефиците IT-кадров сильно преувеличены, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Big data, искусственный интеллект — это молодые отрасли, которые только начинают приобретать очертания, и сегодня высокий спрос на специалистов в этих отраслях вполне понятен, но прогнозировать острую нехватку пока рано. По словам эксперта, несмотря на ажиотаж вокруг данных направлений, устроиться на такую работу достаточно сложно и требования к новичкам постоянно ужесточаются. При этом высококлассных специалистов всё еще мало, борьба за них идет по всему миру, поэтому ситуация на рынке труда будет улучшаться по мере развития отрасли, увеличения числа обучающих курсов и самообразования специалистов, считает аналитик.

Елена РОЖКОВА

