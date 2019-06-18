18.06.2019 08:30 572

Ряд банков требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке. Даже чтобы открыть вклад или дебетовую карту, в некоторых банках клиентам придется сфотографироваться. ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии.

Клиенты банка «ФК Открытие» начали жаловаться на сбор биометрических данных в обязательном порядке. Так, один из клиентов пожаловался на портале «Банки.ру», что в банке невозможно открыть дебетовую карту без фотографирования, а другой клиент не смог открыть по этой же причине вклад. Похожая ситуация существует и в Почта-банке, только с тем различием, что клиент, отказавшийся сдать биометрию, может рассчитывать на лимитированный набор услуг.

Официальный представитель «ФК Открытие», комментируя жалобы, подтвердил, что банк действительно в обязательном порядке фотографирует вкладчиков. В банке пояснили "Ъ", что преследуют две цели. «Во-первых, согласно требованиям законодательства в рамках 115-ФЗ (закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".— "Ъ"), банки обязаны идентифицировать своих клиентов, при этом выбор необходимых для этого сведений и документов остается на усмотрение самих кредитных организаций,— считают в "ФК Открытие".— Таким образом, фотографирование клиентов необходимо для соблюдения регуляторных требований в части идентификации клиентов». Во-вторых, «наличие базы фотоснимков позволяет снизить риски мошеннических операций»,— добавили в банке.

В Почта-банке заявили, что собирают биометрию сугубо для защиты клиентов от мошеннических действий. «Всем клиентам мы поясняем, с какой целью мы их фотографируем и как будет использоваться фото»,— заявили в банке. При этом в Почта-банке считают, что действуют в соответствии с Гражданским кодексом, согласно которому при заключении договора банковского счета клиенту открывается счет на условиях, согласованных сторонами. «Договором на открытие банковского счета предусмотрена процедура аутентификации клиента по фотографии,— заявили в кредитной организации.— Таким образом, принимая оферту банка о заключении договора банковского счета, клиент соглашается и на фотографирование».

Законодательство требует согласия субъекта данных на их сбор и обработку, таким образом, клиент банка может отказаться от предоставления биометрии, что является его законным правом, поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Это не отменяет того факта, что банк может в этом случае отказать в заключении договора, поскольку действительно имеет право самостоятельно определять сведения или документы, необходимые для идентификации клиента,— считает господин Горбунов.— Принцип свободы заключения договора предполагает, что ни одна из сторон не может принуждать другую к его заключению, так что если клиент не хочет предоставлять свою фотографию, а банк не согласен заключать договор в отсутствие обязательных к предоставлению данных, то они могут просто этот договор не заключать».

Договор банковского счета или вклада является публичным, в отличие, например, от кредитного договора (банки часто фотографируют заемщиков), поясняет юрист компании FMG Group Данил Пашуткин. «Банк не может отказать в открытии вклада гражданину с паспортом, при этом, может не давать ему же кредит, если гражданин не соответствует критериям, которые устанавливает сам банк»,— считает он. Юрист считает, что написанное в договоре условие о биометрии для публичных договоров незаконно, пока это не будет явно предусмотрено законом. При этом, по его мнению, человеку, не сдавшему биометрию, банк может отказать в определенных видах услуг, но только связанных с удаленным обслуживанием.

В Росфинмониторинге на вопрос "Ъ", является ли трактовка банками 115-ФЗ корректной или нет, заявили, что этот закон дает клиентам право на сдачу биометрических данных, но не вменяет им это в обязанность. В ЦБ заявили, что 115-ФЗ накладывает обязанность на банки размещать сведения о клиенте в единой системе идентификации и аутентификации и единой информационной системе персональных данных, но лишь с согласия клиента. При этом регулятор не ответил на вопрос, правомерен ли отказ в обслуживании клиента, не сдавшего биометрию.

Виталий СОЛДАТСКИХ