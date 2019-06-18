18.06.2019 08:40 360

Россия в апреле 2019 года сократила вложения в государственные бумаги США до $12,136 млрд. Месяцем ранее, в марте, они составляли $13,716. Это следует из данных Минфина США, опубликованных на его сайте.

Ниже вложения России в госбумаги США были только в мае 2007 года — $11,8 млрд. Однако они стали резко возрастать и уже в июне составили $33,5 млрд.

Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В декабре 2014-го они упали ниже $100 млрд, до $86 млрд (против $108 млрд в ноябре того же года). Резкое сокращение доли России в американских госбумагах произошло и в апреле 2018 года, когда Москва избавилась от них сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг казначейства США у России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тогда это политикой диверсификации резервов. «Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — говорила она в ответ на соответствующий вопрос.

В мае стало известно, что Банк России сократил долю своих активов в долларах с 45,8 до 27,7%. Одновременно с этим активы ЦБ в юанях выросли с 2,6 до 14,1%, а в иенах — с 1,5 до 9,7%. Увеличился и объем активов регулятора в золоте, к 31 декабря 2018 года он составил 2077 т.

Григорий НАБЕРЕЖНОВ