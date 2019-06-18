18.06.2019 08:50 394

Банки не поддержали планируемые ужесточения в отношении процессинговых компаний с иностранным капиталом. Соответствующие поправки к законопроекту, который был принят в первом чтении после блокирования карт «Еврофинанс Моснарбанка» на фоне санкций со стороны США, внес депутат Владислав Резник. Банкиры не готовы отказаться от возможности выбора процессинговых компаний и согласны учитывать эти риски в договорах с партнерами. При этом юристы предупреждают, что введение запретов приведет к уходу компаний с российского рынка. Тем не менее депутаты собираются настаивать на принятии жесткой версии законопроекта.

"Ъ" удалось ознакомиться с содержанием отзыва Ассоциации банков России (АБР) на законопроект депутата Владислава Резника, направленный на регулирование деятельности процессинговых компаний. Документ был выработан по итогам заседания комитета по платежным системам АБР в начале июня. В отзыве отмечается, что банковское сообщество не согласно с жесткими мерами, предложенными проектом. Запрет на оказание процессинговых услуг на территории России может привести «к полной утрате кредитной организацией клиентской базы в сегменте платежных карт», отмечается в документе. В случае приостановления оказания услуг из-за санкций АБР предлагает заменить запрет штрафом для процессинговой компании «в размере суммы дохода, полученного от обслуживания кредитных организаций за месяц».

Вопрос регулирования процессинговых компаний и запрета работы для отдельных игроков был поднят после введения санкций в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» (см. "Ъ" от 12 марта). Процессинговая компания «Картстандарт» отключила банк от международных платежных систем, и его клиенты лишились возможности проводить расчеты по картам. Это показало уязвимости в системе обеспечения непрерывности карточных расчетов, когда внутри страны все трансакции идут через НСПК и только за границей — через международные системы. Законопроект, в котором процессинговые компании регулировались законом «О национальной платежной системе», был принят в первом чтении в марте. Однако Владислав Резник предложил поправки к законопроекту, запрещающие действия таких компаний после однократного выполнения санкций иностранных государств. Ко второму чтению депутаты решили узнать мнение банковского сообщества и ЦБ.

В понедельник господин Резник подтвердил "Ъ", что на заседании рабочей группы в АБР банки не поддержали основные идеи законопроекта. Однако, по его мнению, предложенные банками штрафы ничего не дают. Господин Резник сообщил, что будет настаивать на принятии своей версии законопроекта. В ЦБ не ответили на запрос "Ъ" относительно оценки законопроекта. Так же поступили и в «Картстандарте». Однако "Ъ" удалось ознакомиться с отзывом ЦБ на законопроект, в котором указано, что его принятие «нецелесообразно».

Фактически одновременно с инициативой господина Резника «Еврофинанс Моснарбанк» подал жалобу в Генпрокуратуру (есть в распоряжении "Ъ"). В ней банк просил оценить правомерность действий «Картстандарта» и принять меры. Заместитель пресс-секретаря Генпрокуратуры Михаил Яненко подтвердил факт поступления обращения и проведения проверки, но не раскрыл ее результаты. Однако, согласно акту проверки (с ним ознакомился "Ъ"), нарушений прокуратура не выявила.

По мнению участников рынка, нельзя отрицать санкционные риски, но важнее иметь выбор. По словам замдиректора департамента развития некредитных продуктов банка «Национальный стандарт» Натальи Швецовой, «на рынке процессинга не так много крупных игроков, и работа с компаниями с госучастием, которые сами находятся под риском санкций, имеет еще больше рисков». Как отмечает адвокат компании BMS Law Firm Тарас Хижняк, в данной ситуации «банки имеют основания выступать против введения запретов — это приведет к отказу от работы в этой сфере иностранных компаний, которым будет проще отказаться от российского рынка и сотрудничества с российскими компаниями, чем обойти санкции».

Вадим АРАПОВ, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА