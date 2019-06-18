18.06.2019 10:00 523

«Русский коммерческий банк» на Кипре резко сократил бизнес в 2018 году, следует из его отчетности по международным стандартам, опубликованной 14 июня. Портфель кредитов клиентам сократился на 30% с €6,9 млрд до €4,9 млрд, средства клиентов с €3 млрд до €2,1 млрд.

«Русские банки» на Кипре

RCB традиционно работал преимущественно с клиентами с российскими корнями, сказали два собеседника Forbes, ведущих дела на Кипре. В своей отчетности банк указывает, что его бизнес подвержен рискам в российской операционной среде, так как банк выдает кредиты в том числе клиентам, проводящим операции в России. Однако банк решил менять свою стратегию, и на пятилетку 2019-2023 годов решил сосредоточиться на локальном рынке, сокращая при этом кредитование крупных российских компаний и фондирование от банка ВТБ, сообщал банк в марте 2019 года.

Резко сократился кредитный портфель и у другого крупного банка, работающего с российскими клиентами, — Bank of Cyprus. Его объем в 2018 году упал на 25% c €14,6 млрд до €10,9 млрд. Депозитный портфель при этом сократился всего на 5% до €16,8 млрд.

Сокращение бизнеса кипрской «дочки» ВТБ и Bank of Cyprus заметно опережает динамику кипрского банковского рынка. За 2018 год общий объем депозитов в банках Кипра сократился всего на 2% до €47,5 млрд. Резиденты не с Кипра и не из стран еврозоны забрали в 2018 году из кипрских банков более €1 млрд, следует из статистики Банка Кипра. В итоге депозиты сократились до €6,9 млрд, упав на 14%.

Другой крупный кипрский банк — Hellenic — напротив показал рост как кредитного, так и депозитного портфеля. Первый увеличился на 96% до €7,6 млрд, а второй — на 150% с €5,8 млрд до €14,7 млрд.

Борьба с офшорами

Сокращение бизнеса RCB Bank может быть связано с проводимой в 2018 году на Кипре кампанией по борьбе с «пустышками», говорит партнер Paragon Advice Group Захаров Александр.

Летом 2018 года ЦБ Кипра начал борьбу с офшорами без признаков реальной деятельности: 1 июня банки Кипра получили от регулятора письмо с требованием закрыть счета таким компаниям. Также в письме были прописаны более жесткие требования к открытию счетов новых клиентов. Теперь для обслуживания в кипрском банке надо предоставить комплексную информацию о конечном владельце офшора, а также источниках дохода. Банк может запросить копии паспорта, налоговый номер, рекомендательные письма, справку об уплате НДФЛ и т. д. По идее, банки должны больше сосредоточиться на обслуживании кипрских компаний с реально действующими офисами.

Эти меры кипрский регулятор принял после скандала с банками Прибалтики, когда ЕЦБ пришлось отозвать лицензию у ABLV в феврале 2018 года из-за подозрений в отмывании русских денег.

Кипрские банки резко озаботились своими процедурами комплаенс, вспоминает Александр Захаров. «RCB Bank, клиентская база которого преимущественно состоит из клиентов с российскими корнями, также начал ужесточать свои подходы к клиентам — это коснулось как сегмента private, так и компаний. Банк тормозит сомнительные операции существующих клиентов, требует кипу документов для новых клиентов. В итоге большая часть клиентов переместились в Россию, в госбанки», — говорит Захаров.

Среди причин сокращения бизнеса «российских» банков может быть подключение Кипра к международному автообмену налоговой информацией, считает управляющий партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Кипр одним из первых в 2016 году заявил о своей готовности обмениваться налоговой информацией с 82 странами, в том числе и с Россией. Обмен происходит раз в год — в сентябре каждого года за предыдущий год. Все данные налоговикам России Кипр впервые передал в сентябре 2018 года.

По оценке ОЭСР, после подключения к автообмену из страны утекает от 15% до 25% иностранных депозитов — некоторые клиенты не хотят, чтобы их видела налоговая, утверждает Вахитов. «Поскольку на Кипре иностранные компании и бенефициары счета открывались чаще, чем, например, во Франции или Германии, эта причина могла оказать значительное влияние на конкретный банк», — полагает Вахитов.

В октябре 2018 года глава Ассоциации банков Кипра Михаил Каммас сообщал в письме изданию EUobserver о снижении депозитов российских клиентов на 37%. В результате они составили всего 6% от всей депозитной базы банков Кипра. РБК со ссылкой на источники писал, что речь идет примерно о €3 млрд на конец лета 2018 года.

Щедрые дивиденды

RCB Bank, помимо офисов на Кипре, имеет отделение в Люксембурге, а также представительский офис в России, Великобритании и Арабских Эмиратах. 46% банка контролирует ВТБ, 49% принадлежит Crendaro Investments Limited, владельцы которого — глава банка Кирилл Зимарин, а также сам RCB Bank. До 2009 года 100% акционером банка был ВТБ, после чего менеджерам был продан пакет 40% за $39 млн. Еще 3,8% принадлежат компании Mitarva Limited.

В свое время долей в 19,85% в RCB Bank владел «ФК Открытие», в капитале которого был ВТБ через «Открытие холдинг». Кипрский банк достался «ФК Открытие» после допэмиссии акций номиналом в €1,71 в сентябре 2014 года. Сумма сделки составила €87 млн. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров называл эту сделкой попыткой защитить банк от санкций. За неделю до своей санации в конце августа 2017 года «ФК Открытие» избавился от доли в банке, которая принесла ему €48,8 млн дивидендов.

RCB Bank славится щедрыми дивидендами. В мае 2018 года банк направил на дивидендные выплаты €17 млн и порекомендовал выплатить еще €53,3 млн совету директоров, в 2017 году — €74 млн, в 2016 — €210 млн.

Центральный Банк Кипра не ответил на запрос Forbes (17 июня — выходной день на Кипре). Пресс-служба RCB Bank также не смогла предоставить комментарий к дедлайну, сославшись на выходной день.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

