18.06.2019 10:30 438

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики. Об этом он заявил в своем докладе на организованной Совбезом международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Уфе, передает корреспондент РБК.

«Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. Монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер», — сказал Нарышкин.

По словам главы СВР, использование американской валюты сопряжено с рисками и именно поэтому все больше стран мира задумывается о поиске альтернативных инструментов для внешнеторговых операций.

Нарышкин отметил, что Вашингтон импульсивно, не учитывая мнения ближайших партнеров, вводит санкции. «Не секрет, что за последние несколько лет они [санкции] стали излюбленным методом политики США, — сказал глава российской разведки. — Что особенно тревожно, режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно».

На прошлой неделе Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе по энергоносителям, на рубли и евро. В настоящее время, согласно данным Центробанка, доля рубля в расчетах с Брюсселем по экспорту российских товаров и услуг составляет 8,3%, далее следует евро — 34,3%, а лидирует доллар — более 54%. В американской валюте Россия расплачивается за 22% импорта из Европы.

Анна ТРУНИНА, Максим СОЛОПОВ