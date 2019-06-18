Рубль перед ФРС и аукционами ОФЗ пытается выбрать между долларом и нефтью

18.06.2019 11:00 438

Рубль показывает незначительные изменения перед важным событием — заседанием ФРС, с оглядкой на динамику форекса снижаясь к евро и пытаясь расти к слабеющему доллару, при этом против играет негативная динамика рынка нефти, где Brent вновь приближается к отметке $60 за баррель.

На стороне рубля фактор налогового периода и первая часть сезона дивидендных выплат, а также возможный интерес к первичному размещению ОФЗ на аукционах в среду после двухнедельной паузы.

Рыночная активность может быть пониженной перед заседанием Федрезерва, который в среду вечером должен прояснить ситуацию со своей ДКП на ближайшие месяцы, при этом значительная часть участников глобальных рынков ждет очередного смягчения риторики американского регулятора, что сыграет на стороне рискованных активов.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 64,34, и российская валюта теряет 2 копейки, в начале торгов дорожая до 64,25.

К евро рубль к 10.35 МСК теряет 17 копеек, котировки — вблизи 72,33.

На мировых рынках пара евро/доллар растет на 0,2%, индекс доллара снижается на 0,2%, их котировки вблизи отметок $1,1240 и 97,40 соответственно; баррель Brent дешевеет на полпроцента и оценивается в $60,64.

Российский фискальный период стартовал накануне, пик его приходится на 25 июня, когда будут уплачиваться акцизы, НДС и важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых, а завершится он 28 июня уплатой налога на прибыль.

Российский Центробанк оценил объем дивидендных выплат банков и компаний РФ за период с мая по август в 1,9 триллиона рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Российский рубль продолжает получать поддержку от продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами, сохраняющегося спроса на российские активы после заседания ЦБ, а также общего оптимизма на валютных рынках развивающихся стран перед объявлением итогов заседания ФРС", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

По мнению аналитиков банка, пара доллар/рубль может попытаться протестировать отметку 64,00 в краткосрочной перспективе.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ