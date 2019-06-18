18.06.2019 13:00 417

Компания Facebook официально объявила о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra. Об этом во вторник 18 июня сообщает газета Financial Times . Партнерами Facebook стали 28 компаний и организаций, в том числе ведущие американские платежные системы Visa и Mastercard, а также ряд известных технологических компаний, например Vodafone, Uber, Lyft и Spotify.

Все партнеры вошли в ассоциацию Libra. Стартовый взнос за вступление в клуб — $10 млн. Компаниям предстоит интегрировать Libra в собственные сервисы, провести экспериментальные транзакции и убедиться в удобстве нового продукта. К моменту запуска Libra для широкой аудитории Facebook рассчитывает довести партнеров минимум до 100.

Libra имеет все шансы стать крупнейшим в мире проектом, основанным на технологии блокчейн, отмечает FT: согласно планам разработчиков, вся огромная аудитория социальной сети Марка Цукерберга — 1,7 млрд пользователей — сможет без счета в банке совершать мгновенные и практически бесплатные денежные переводы со своих смартфонов.

«Интернет дал каждому доступ к информации, упростил наши коммуникации, но деньги остановились на предыдущей ступени развития человечества», — прокомментировал запуск Libra руководитель проекта Дэвид Маркус, который перебрался в Facebook в 2014 году с поста президента PayPal (платежная система PayPal — также член ассоциации Libra).

Иван ОСИПОВ, Forbes Staff

