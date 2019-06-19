Рынок может увидеть падение евро до минимума с начала 2018 года

19.06.2019 08:00 386

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс, специально для "Российской газеты":

- Пара доллар/евро впервые с апреля опустилась ниже 64, курс евро к рублю также достиг двухмесячных минимумов — до 71,60. Курс впервые начал расти после семи торговых дней. Основным поводом стало снижение цены на нефть . Однако стоимость барреля марки Brent удержалась выше психологической отметки в 60 долларов за баррель. Дорожало золото, его цена достигла максимума за 14 месяцев.

Шоком для евро стали рассуждения главы Европейского ЦБ Марио Драги о необходимости нового количественного смягчения и снижения ставки в рамках этого. Пара евро/доллар туи же опустилась ниже 1,12 впервые с начала месяца. Другим ньюсмейкером стал Дональд Трамп. Его посты были посвящены финансовым рынкам и экономическим событиям. Главной стала новость о намерении встретиться с китайским лидером на саммите G20.

Сегодня, 19 июня, Московская биржа должна открыться в диапазоне 64-64,50 за доллар и 71,50-72 за евро. Утром не запланировано событий, которые напрямую повлияли бы на курс рубля к основным валютам.

В Японии будут опубликованы данные по внешней торговле, но существенного влияния на курсы валют это не окажет. Сохраняется некоторая неопределенность относительно евро: пара с долларом вблизи важного уровня 1,12. И может состояться отскок либо пробой этого уровня.

В течение всего торгового дня в фокусе тоже нет заметных событий и важной статистики, которая повлияет на динамику валютных пар. Но могут последовать новости с банковского форума ЕЦБ, однако, на этот раз, менее шокирующие.

Рынок ждет более важных новостей: в фокусе заседание ФРС, итоги которого будут подведены вечером. Если ФРС сохранит ставку, но обозначит курс на снижение ключевой ставки, то это скорее, ударит по евро, поскольку снижение ставки ФРС уже заложено в ожидания. Курс этой пары к рублю может опуститься до минимума с начала 2018 года, в диапазон 70-71. Но, если ФРС, вопреки ожиданиям, не даст четких сигналов, то рынок оправится от шока, и евро будет торговаться выше 1,12 к доллару.

Прогноз на закрытие торгов: диапазон 64-65 в паре доллар/рубль и 72-73 в паре евро/рубль. Ослабление рубля обусловлено и рисками снижение цены на нефть ниже 60 долларов за баррель.

Георгий ПАНИН