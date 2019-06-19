19.06.2019 08:40 450

Многодетным семьям помогут существенно облегчить ипотечное бремя. В результате более трети стоимости "среднестатистической" квартиры семейные россияне смогут оплатить при поддержке государства. На это направлен законопроект, который Госдума приняла во втором чтении. Также одобрены смежные поправки, дающие налоговые льготы в ипотечной сфере.

Эти инициативы принимаются по поручению президента и дополняют комплекс мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан с детьми.

Один из законопроектов - о компенсации многодетным семьям по ипотеке в размере 450 тысяч рублей. Ко второму чтению депутаты уточнили нормы документа. Как рассказал один из его авторов, глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, право на меры господдержки будут иметь как мать, так и отец — граждане РФ, которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту. Законопроект касается тех семей, где в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Депутаты не исключают продление норм и после указанной даты. При определенных условиях в компенсации могут и отказать.

"Не учитываются дети, не являющиеся гражданами РФ, а также дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление", — сообщил Аксаков.

При этом депутаты уточнили, что средства выделяются однократно, в отношении только одного ипотечного кредита, заключенного до 1 июля 2023 года. Указано также, что предметом ипотеки для получения компенсации может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, земельный участок для частного дома либо жилое помещение по долевому строительству.

С запросом о компенсации семья должна будет обратиться в банк, а кредитная организация — в ДОМ.РФ . После этого единый институт развития в жилищной сфере, который будет оператором данной программы, проверит предоставленные сведения. А затем ДОМ.РФ перечислит сумму в банк на погашение части ипотечного кредита заемщика.

Если сложить новую компенсацию со средствами материнского капитала, которые сегодня составляют 453 тысячи рублей, то это будет хорошее снижение ипотечного бремени, отметили депутаты. Как подтвердили "РГ" в ДОМ.РФ, экономия семьи за счет программы вместе с материнским капиталом и налоговым вычетом может составить более 1 млн рублей. Исходя из средней стоимости жилья в 2,74 млн рублей (без учета Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга), это более 40% стоимости квартиры. Такая поддержка позволит многодетным семьям значительно улучшить жизненную ситуацию и снизить расходы на обслуживание ипотеки.

Этот законопроект является важной частью масштабной жилищной поддержки многодетным семьям, включающей в себя новые льготы по налогу на недвижимость и бессрочное субсидирование ипотечной ставки. "Не секрет, что число россиян впервые за десять лет начало сокращаться, — подчеркнул актуальность поправок первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский. — В 2018 году население нашей страны уменьшилось примерно на 86,5 тысяч человек. Поэтому многодетным семьям, решающимся в наше непростое время на подвиг — воспитывать трех и более детей — вдвойне необходимы наши уважение и защита на уровне государства".

Важно, что указанная сумма компенсации не будет подлежать налогообложению. Кроме того, заемщику не нужно будет платить НДФЛ и в случае получения другого вида помощи — речь о так называемых "ипотечных каникулах". Налоговые поправки об этом также прошли в Госдуме второе чтение.

Напомним, что на "ипотечные каникулы" могут рассчитывать граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они могут получить отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке. Либо может быть уменьшен размер периодических платежей по ипотечному кредиту.

Практика, при которой гражданину пришлось бы платить НДФЛ, не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении "ипотечных каникул", в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижней палаты напомнил, что "ипотечные каникулы" — это гарантия государства, что человек не останется один на один со своими проблемами, сможет сохранить квартиру и положительную кредитную историю.

Татьяна ЗАМАХИНА