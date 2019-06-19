19.06.2019 09:00 302

18 июня Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год, которые связаны с изменением показателей социально-экономического развития нашей страны. Дело в том, что объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения. В связи с этим мы планируем увеличить бюджетные расходы в 2019 году на 256,5 млрд рублей.

На укрепление национальной обороны будет дополнительно выделено почти 28 млрд рублей, на обеспечение безопасности — 12,5 млрд рублей, на охрану окружающей среды — около 1 млрд рублей.

На развитие транспортной системы планируется дополнительно направить более 78 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на развитие железнодорожной инфраструктуры, около 34,5 млрд рублей — на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Для решения жилищных проблем граждан из бюджета будет дополнительно выделено более 51 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей пойдут на помощь семьям, у которых в этом году родился третий или последующий ребенок. Напомню, что они имеют право на получение 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита. 2,5 млрд рублей будут выделены на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 16 млрд рублей будет направлено на программу по устранению проблем с объектами долевого строительства, застройщики которых были признаны банкротами и при этом не осуществляли взносы в компенсационный фонд. Благодаря этой программе права дольщиков в отношении таких домов будут восстановлены.

На развитие здравоохранения будет дополнительно выделено более 20 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей будут направлены на обеспечение ВИЧ-инфицированных граждан лекарствами. 2,3 млрд рублей пойдут на закупку лекарственных препаратов против полиомиелита и для профилактики гриппа.

Кроме того, около 2,3 млрд рублей планируется выделить на приобретение оборудования в федеральные центры высоких медицинских технологий Минздрава России. Значительные средства будут направлены на строительство различных медицинских учреждений: 1,7 млрд рублей — на здание Научно-исследовательского института пульмонологии в Москве, 927 млн рублей — на Орский онкологический диспансер в Оренбургской области, 651 млн рублей — на онкологический диспансер в Набережных Челнах.

На погашение задолженности по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в бюджете на 2019 год будет заложено еще около 710 млрд рублей.

Также в соответствии с поправками, принятыми нами в первом чтении, более 15 млрд рублей будет дополнительно выделено на сферу образования.

Из них 885 млн рублей будут потрачены на приобретение или выкуп зданий бывших дошкольных образовательных организаций в Республике Бурятия для восстановления в них детских садов. Помимо этого планируется увеличить почти на 730 млн рублей бюджетные ассигнования на строительство школ и создание современных образовательных комплексов в регионах.

Финансирование развития физической культуры и спорта увеличится на 3,3 млрд рублей. Из них 560 млн рублей пойдут на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры в регионах: на строительство спортивного центра в Калужской области будет выделено около 66 млн рублей, на Центр водных и гребных видов спорта в Астраханской области — 334,6 млн рублей, на плавательный бассейн в Республике Татарстан — 159,5 рублей.

Уже на следующей неделе все эти поправки, направленные на улучшение жизни граждан нашей страны, будут рассмотрены Госдумой во втором и в окончательном, третьем чтении.

Андрей ИСАЕВ (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)

