19.06.2019 09:20 385

Страховых брокеров и агентов допустят к продаже электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (e-ОСАГО). Такой законопроект в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.

Сейчас деятельность посредников на рынке электронного ОСАГО запрещена. Поправки это ограничение снимают, но для посредников вводится ряд жестких ограничений и требований, чтобы исключить возможные недобросовестные действия с их стороны, рассказал, представляя поправки в Госдуме, замминистра финансов Алексей Моисеев.

Речь идет о запрете на прием агентами и брокерами страховых премий и заключения договоров страхования от своего имени. Все действия будут осуществляться от имени страховщика. Перечисление средств в счет оплаты страховой премии также будет производиться на счет страховщика.

"Таким образом, снимаются риски того, что посредники будут оказывать платные услуги гражданам по ОСАГО, и потребители будут получать либо поддельные полисы, либо вообще оставаться без них", — уточнил Моисеев.

Клиенту должна будет предоставляться возможность ознакомиться с полномочиями страхового посредника, условиями страхования до оплаты премии и подписания договора. Также в перечне условий, которые должны будут выполнить посредники, чтобы получить право продавать электронное ОСАГО, наличие собственных программно-технических средств, позволяющих создавать и отправлять данные в электронной форме в информационную систему страховщиков.

"Законопроект позволит повысить доступность ОСАГО для потребителей", — отметил, в свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников.

"В целом комитет поддерживает концепцию законопроекта. Однако мы считаем, что если агентам и страховым брокерам разрешается оказывать услуги в электронной форме, то нужно обязать их соблюдать требования закона 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей", — уточнил Олейников.

Договоры ОСАГО по-прежнему будут заключаться от имени страховых компаний

Нормы законопроекта позволят расширить каналы продаж и повысить доступность ОСАГО для автовладельцев. Но ко второму чтению в законопроект нужно будет внести ряд поправок для дополнительной защиты потребителей, отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Например, предусмотреть для посредников ответственность за продажу полисов после того, как договор со страховой компанией уже истек.

Кроме того, по словам Уфимцева, нужно сделать так, чтобы на рынке работали только легальные участники, исключив вероятность появления псевдопосредников, которые будут продавать липовые полисы.Минфин, тем временем, не оставляет планов объединить ОСАГО и каско в одном полисе, сообщил Алексей Моисеев. По его словам, возникли юридические сложности, связанные с тем, что договор ОСАГО — это жесткий публичный договор, а каско — договор гражданско-правовой. "Объединить их в одном контракте сложно, — пояснил Моисеев. — Поэтому план такой. Сначала правительство внесет в Госдуму законопроект о новой системе расчета тарифов ОСАГО (предусматривает отмену в расчете цены полиса коэффициента по мощности и территории, а также вводит повышающие коэффициенты за жесткие нарушения ПДД), а на следующем этапе мы подойдем к объединению двух полисов".

Юлия КРИВОШАПКО

