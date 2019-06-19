19.06.2019 09:30 339

Сдающих жилье туристам граждан планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца. Такую возможность рассматривают в Минкавказе, рассказал «Известиям» глава министерства Сергей Чеботарев. В настоящий момент только юрлица — отели и хостелы — перечисляют этот платеж за своих гостей. По словам Сергея Чеботарева, потенциальным плательщикам сбора предложат зарегистрироваться в качестве самозанятых. Это позволит им выйти из тени с минимальными издержками и даст гарантии защиты социальных прав. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что частный сектор должен на равных с гостиницами платить курортный сбор. Однако они уверены, что реализовать эту инициативу будет крайне затруднительно.

Самозанятые рантье

Курортный сбор планируют распространить на частный сектор, рассказал «Известиям» министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. По его словам, нынешняя ситуация, когда налог платят исключительно юрлица — гостиницы или хостелы, ставит граждан, сдающих туристам внаем собственное жилье, в необоснованно привилегированное положение.

— Частник в основном не заметен для государства. Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит. Поэтому, конечно, в том числе наша задача сделать так, чтобы они тоже платили курортный сбор, — заявил Сергей Чеботарев.

По его словам, для того, чтобы перечислять плату за постояльцев, собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых. Это даст им гарантии соцзащиты и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.

— Это (частный сектор. — «Известия») тяжелый пласт, но мы уже начинаем объяснять населению, почему это нужно делать, — уточнил министр.

Однако пока остается неясным, как именно чиновники планируют выявлять людей, сдающих свое жилье туристам.

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать распространение курортного сбора на частный сектор сообщили, что ответственное за него ведомство — Минкавказа. Однако там уточнили, что конкретных предложений о вовлечении в эксперимент по уплате сбора граждан, сдающих туристам недвижимость, в Минфин пока не поступало.

Один для всех

Курортный сбор должен быть единым для всех — как для частного, так и для корпоративного сектора, согласны опрошенные «Известиями» эксперты. Нынешняя ситуация дискриминирует официально зарегистрированных отельеров перед теневыми арендодателями, заявил «Известиям» президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

Кроме этого, собственники жилья или небольших отелей квартирного типа не заинтересованы выходить из тени, поскольку, из-за курортного сбора им придется снижать цену, добавил он. По словам Геннадия Ламшина, несмотря на кажущуюся незначительность ставки этого платежа, его включение в стоимость проживания достаточно болезненно для среднего класса. Так, при максимальном уровне в 100 рублей средняя доплата за проживание для семьи из четырех человек может достигать 5–10% за номер. Примерно на эту величину частникам придется снижать свои цены, пояснил он.

В первоначальной редакции законопроекта о курортном сборе частный сектор был включен в список плательщиков. В таком виде документ прошел первое чтение в Госдуме в июле 2017 года. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров тогда говорил: предполагается, что арендодатели будут передавать курортный сбор в специально созданный фонд, а контролем процесса станут заниматься налоговая служба и местные органы самоуправления. Однако затем было принято решение не собирать с граждан плату за туристов-постояльцев. Депутаты пришли к выводу, что затраты на администрирование сбора будут несопоставимы с теми объемами, которые получит бюджет.

Глас народа

«Известия» обратились к частным собственникам, сдающим свою недвижимость в аренду через популярные онлайн-сервисы, с просьбой прокомментировать распространение на них курортного сбора.

Владелец квартиры на берегу озера Яровое в Алтайском крае Надежда уверена, что обязанность уплачивать курортный сбор отпугнет туристов, особенно если ставка будет максимальной.

— 100 рублей в сутки с человека — это много. Дорог нормальных нет, многие кто приезжал на машине, больше не захотят ехать сюда только по этой причине. Многие сдают свои квартиры максимум два месяца в году, я думаю, для них было бы проще заплатить налог на доход и не усложнять себе жизнь оформлением гостей, — сказала она «Известиям».

По словам другого собеседника «Известий», собственника квартиры в Барнауле Татьяны, сдавать жилье туристам жители региона вынуждены из-за низких зарплат, поэтому для них дополнительный сбор станет достаточно болезненным. Впрочем, в целом саму идею курортного сбора она поддерживает, поскольку за счет него улучшается инфраструктура, благоустраивается территория региона. Но максимальную ставку в 100 рублей она считает слишком обременительной как для туристов, так и для арендодателей.



По оценке управляющего партнера Cronwell Hotels & Resorts Алексея Мусакина, до четверти туристов — в зависимости от региона —останавливаются в частном секторе или в отелях квартирного типа, не зарегистрированных официально как гостиницы. Перспектива распространить курортный сбор на эту сферу реалистична, но трудновыполнима с учетом издержек на вывод из тени и администрирование. По его словам, единственный способ обязать туристов, останавливающихся у частников, платить курортный сбор — это распространить его только на иностранных граждан. Такой практики придерживаются в странах с развитой туристической отраслью. Сам сбор зачастую уплачивается на таможне.

Распространить курортный сбор на частный сектор возможно с помощью специального закона о «туристическом жилье», который сейчас прорабатывается в Минэкономразвития, полагает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Документ предполагает аккредитацию для граждан, сдающих жилье приезжающим. Это легализует участников рынка, даст корректную статистику, повысит безопасность туристов.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

