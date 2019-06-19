19.06.2019 10:00 407

Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Среди задержанных — один мужчина и три женщины возрасте от 34 до 47 лет.

В ходе обысков были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд в отношении одного из задержанных избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.