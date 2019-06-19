19.06.2019 10:10 395

На данный момент в России не планируется вводить регулирование, которое бы позволило использовать криптовалюту Facebook в качестве платежного средства, заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В эфире радиостанции «Коммерсант FM» он подчеркнул, что это могло бы создать риски для финансовой системы страны.



«Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе — мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено», — предположил Аксаков.

По его словам, россияне смогут покупать криптовалюту Lbra на зарубежных платформах для обмена и продажи таких монет «на свой страх и риск». В России будет ограничена или запрещена возможность создания таких платформ.

Закон о цифровых финансовых активах уже готов и должен быть принят во втором чтении в ближайшие две недели, заявили в минфине. Этот документ определит регулирование рынка криптовалют на территории страны.

18 июня Facebook официально анонсировал свой блокчейн-проект. В 2020 г. команда планирует представить кошелек Calibra и собственную криптовалюту Libra. Пользователи WhatsApp и Messendger смогут переводить монеты друг другу «по низкой цене или бесплатно».

Михаил ТЕТКИН