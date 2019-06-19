19.06.2019 11:11 414

Рубль показывает минимальные положительные изменения перед важным событием среды — публикацией итогов заседания Федрезерва (21.00 МСК) и последующей пресс-конференции американского регулятора (21.30 МСК), от которого мировые рынки ждут очередных "голубиных" сигналов.

В целом подобное решение будет позитивно для высокодоходных ЕМ-активов, но поскольку в их цены заранее закладывалось смягчение риторики ФРС, то существуют риски последующего краткосрочного перепозиционирования "sell the fact".

На стороне рубля — фактор налогового периода и первая часть сезона дивидендных выплат, а также возможный интерес к сегодняшнему первичному размещению 20-летних ОФЗ в свете сигналов российского ЦБ о возможности дальнейшего смягчения ДКП после пятничного снижения ставки до 7,50%.

К 10.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,97, и российская валюта набирает 5 копеек.

К евро рубль к 10.40 МСК набирает 10 копеек, котировки — вблизи 71,60.

Накануне же рубль достиг 4-недельных максимумов, 63,91 за доллар и 71,55 за евро, на фоне смягчения риторики ЕЦБ , а также намерений президента США Дональда Трамп встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, что может ускорить заключение торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками.

На мировых рынках пара евро/доллар показывает минимальные изменения после снижения накануне, котировки вблизи $1,1190, у сырьевых и развивающихся валют сейчас смешанная динамика.

Нефть продолжает рост после 2-процентного скачка накануне, сейчас котировки Brent вблизи отметки $62,40 (+0,4%).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН