Топилин уточнил размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет

19.06.2019 10:20 417

Размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет будет равен размеру прожиточного минимума (ПМ) ребенка в регионе, сказал министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин.

Сейчас ПМ на 1 и 2 ребенка в среднем по стране составляет 11,2 тысячи рублей.

Министр уточнил, что в следующем году детей в России по естественным причинам родится меньше. Это значит, что меньше денег потратится на маткапитала, но деньги, которые могут высвободиться, не панируют тратить на несоциальные нужды. Не исключено, что за счет этих средств будут повышать размер пособий. Но вопрос еще обсуждаться, добавил Топилин.

Марина ГУСЕНКО