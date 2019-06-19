19.06.2019 10:30 432

Фонд Baring Vostok, который основал американский инвестор Майкл Калви, по решению Амурского арбитража перестал контролировать банк «Восточный». Evison (кипрская структура фонда) принудительно исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артема Аветисяна «Финвижн», сообщил РБК представитель «Финвижн». Представитель Baring подтвердил это.

«Опцион исполнен. Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне», — сказал представитель «Финвижн». Компания перечислила за пакет 750 млн руб.

Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним. «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна, миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым ранее владели совокупно чуть больше 40% банка.

В Baring Vostok при этом обвинили Амурский суд в том, что тот в «беспрецедентно короткие сроки, игнорируя позицию Лондонского суда, лишил нас контроля в банке в пользу рейдеров, которые отправили за решетку невиновных людей». «Но мы продолжим активно отстаивать свои законные права в судах России и Англии», — сказал представитель фонда. Baring сохраняет планы по обжалованию решения суда в апелляции.

«Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся», — подчеркнул представитель «Финвижн».

Дело Калви

Аветисян с партнерами и Baring Vostok уже не первый год спорят за контроль над «Восточным». В августе 2016 года Evison и BOC Russia (в будущем «Финвижн») Аветисяна договорились объединить свои банки «Юниаструм» и «Восточный». Сделка завершилась в 2017 году. Предполагалось, что контроль в банке перейдет ко второй группе акционеров. Для этого стороны заключили соглашение об опционе на 9,99% до 28 февраля 2017 года. В случае его реализации группа Аветисяна получила бы больше 50% акций. Позднее опцион продлили до 31 марта 2018 года, но он так и не был исполнен.

Майкл Калви сейчас является фигурантом уголовного дела: следствие подозревает его в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в результате уступки кредита на такую сумму Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб.

Калви, которого в феврале отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом, но большинство его партнеров — по-прежнему в изоляторе. Дело о бумагах IFTG он связывает с акционерным конфликтом в банке.

Спор об опционе рассматривал Амурский арбитраж. Суд за контроль над «Восточным» компания Аветисяна выиграла еще 17 мая, а 11 июня он по ходатайству «Финвижн» вынес решение о немедленном исполнении опциона.

Схема передачи акций была описана в определении на ходатайство «Финвижн» о немедленном исполнении решения суда. «Финвижн» просила в течение пяти дней с даты вступления решения в законную силу разрешить списать опционный пакет с лицевого счета Evison после его оплаты в размере 750 млн руб. Процедура исполнения опциона подразумевает, что акции автоматически передаются «Финвижн», когда та перечисляет деньги Evison. Последняя повлиять на процесс практически не может.

17 июня трибунал Лондонского международного третейского суда пришел к выводу, что у «Финвижн» было право на опцион. Evison заявляла, что «Финвижн» не смогла доставить уведомление о его исполнении ни письменно, ни в электронном виде, но арбитры сочли, что уведомления были действительны, а в действиях Evison они усмотрели нежелание исполнять опцион с самого начала.

Baring Vostok работает в России с 1994 года. Сейчас Калви занимает пост старшего партнера фонда.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Антон ФЕЙНБЕРГ