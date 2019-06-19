Более половины граждан России даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а в чем состоит их смысл, понимают лишь 7% россиян. Об этом заявила на III Форуме социальных инноваций регионов глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, ссылаясь на результаты проведенного в преддверии форума исследования «Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян», передает корреспондент РБК.

«Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют», — заявила Матвиенко.

Глава Совфеда отметила, что нацпроекты в социальной сфере можно реализовать только объединенными усилиями государства, бизнеса и общественных организаций.

«Основные задачи лежат в социальном русле. Это и повышение продолжительности жизни, и борьба с бедностью, и модернизация систем образования и здравоохранения, и перелом негативных демографических тенденций. Добиться этого, используя вчерашние и позавчерашние подходы, просто невозможно», — добавила Матвиенко.

Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры.

В начале мая 2019 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам указал на наличие «очевидных сбоев» при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов.

«Гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас. Во всяком случае, люди должны видеть, что идет процесс, он позитивный и приводит к этим результатам. Обращаюсь ко всем должностным лицам, которые отвечают за реализацию нацпроектов: нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека», — сказал глава государства.

Позднее Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты, а глава правительства Дмитрий Медведев потребовал от профильных ведомств объяснить неэффективное расходование средств.

Евгений КАЛЮКОВ, Евгения КУЗНЕЦОВА